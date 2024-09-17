旺角MK居停酒店全幢放售 市值約2.95億｜有相

改造後月租收入料至少120萬

世邦魏理仕香港資本市場資深董事莫旺寧表示，本項目最大亮點為優越的地利位置。市場上現有酒店/旅館供應，於學生宿舍及人才公寓等急增需求下，供應持續短缺。最近兩年間的酒店/旅館成交項目中，新買家多改裝成學生宿舍或長租公寓，使市場上在短時間內消失了超過約1,000個單位。以本項目提供的101間房間為例，以最有經驗的學生宿舍營運方、最進取的營業額每房8,500元計算，預計滿租的營業額低於疫前的高峰期每月約240萬元的營業額。雖然當下旅遊業尚未完全復甦，若我們以營業額減半計算，預期租金也至少擁有約120萬元的月租收入。因此，相信目前絕對是一個「貼市撈底」的好機會。