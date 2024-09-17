旺角MK居停酒店全幢放售 市值約2.95億｜有相

外來人才持續湧入本港，學生宿舍等新興物業需求潛力大，市場有全幢酒店放售，方便進行改造。旺角長沙街11號MK居停全幢酒店，委託世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理以公開招募意向書形式出售，截標日期為今年10月9日。據悉，該物業由私人投資者持有，目前市值約2.95億元。
MK居停全幢樓高19層，總地積比率建築面積約26,140方呎。物業提供101個房間，以市值2.95億元計算，呎價約11,285元，平均每個房間價值約292萬元。項目設備完善並設可飽覽都市繁華的戶外空中花園，前臨綠化公共休憩空間景致開揚寬廣。資料顯示，該物業曾於2022年以意向價約4億元放售。
改造後月租收入料至少120萬
世邦魏理仕香港資本市場資深董事莫旺寧表示，本項目最大亮點為優越的地利位置。市場上現有酒店/旅館供應，於學生宿舍及人才公寓等急增需求下，供應持續短缺。最近兩年間的酒店/旅館成交項目中，新買家多改裝成學生宿舍或長租公寓，使市場上在短時間內消失了超過約1,000個單位。以本項目提供的101間房間為例，以最有經驗的學生宿舍營運方、最進取的營業額每房8,500元計算，預計滿租的營業額低於疫前的高峰期每月約240萬元的營業額。雖然當下旅遊業尚未完全復甦，若我們以營業額減半計算，預期租金也至少擁有約120萬元的月租收入。因此，相信目前絕對是一個「貼市撈底」的好機會。
他續指，為促進未有營運經驗的潛在買家及投資者對投資該項目的興趣，已成功聯絡數個潛在的營運方，確保新買家可在購入本物業後能夠做到無縫交接，以最佳的市場推廣策略和投資策略，繼續以最佳狀況營運本物業。