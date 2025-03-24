旺角ONE SOHO「零距離」生活圈 單邊一房開揚戶 包埋新裝傢電｜有樓睇

單位間隔小巧但實用，裝修簇新精緻，可即買即住。

旺角可說是全港最便利的地區，位置屬於中心點，除了有齊各種交通網絡前往港九新界各區外，區內購物和飲食也非常方便，基本上「要乜有乜」。入伙只有兩年，距離港鐵旺角站只有約3分鐘步程的單幢樓ONE SOHO，隔離街有朗豪坊，附近又有大型街市，日常生活所需絕對稱得上「零距離」。現時大廈有一伙罕有單邊一房戶放盤，景觀極開揚之餘，內部裝修靚又新，仲要有齊基本傢電，可一買即住！

放租回報約 3 厘

ONE SOHO位於旺角山東街，位處朗豪坊背面，全盤共提供322伙單位，實用面積介乎262至374方呎小型單位。是次介紹的放盤為高層B6室，實用面積299方呎，屬一房間隔，最新叫價710萬元，平均實用呎價23,745元；以單位現時市值租金約19,000元計，如買家購入單位作長線收租用途，並以成交價710萬元計算，料新買家可享約3.2厘租金回報。

望無遮擋開揚市景

旺角向來人多車多，予人擠迫的印象，但上址座向南方，屬物業罕有單邊放盤，加上位於高層，景觀主要望區內市景，視野相當開揚舒服，置身其中，完全沒有侷促感，同時又能享受旺角區的便捷優勢。此外，單位有齊基本傢具，買入自住或是放租賺租金回報，都能節省不少裝修費和翻新時間。