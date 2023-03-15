明上樓書｜KOKO MARE本月登場 有條件加價10%

一手氣氛回復熾熱，本月錄逾千宗成交，創近7個月新高，提升發展商推盤意欲。會德豐地產藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO於16日內沽清首兩輪共308伙後，昨乘勢推出第3B期KOKO MARE，提供444伙，最快明日上載售樓說明書，爭取月內開售。
KOKO MARE屬KOKO HILLS發展項目的最後一期，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今期由兩座住宅大樓組成，實用面積310至529方呎，標準戶全為一房及兩房，維持市區上車盤定位，預計可吸引首置年輕客及專業人士，有機會下周公布首張價單。
黃光耀透露，由於今期位處單邊，且近六成單位享維港及油塘灣海景，故定價有條件較KOKO ROSSO上調約10%內，但強調加幅溫和，冀可延續銷情。他補充，KOKO ROSSO迄今累沽308伙，套現約24.5億元，平均成交呎價約18,744元，而集團今年迄今總銷售額已超越去年上半年，達約50.5億元。
瑜一 飛揚今明兩日公布首張價單
兩新盤預告開價，其中華懋集團與港鐵(066)合作的何文田站瑜一第1B期今日公布首張價單，華懋集團銷售總監封海倫說，首批不少於50伙，涉一房至三房戶，擬周五起開放示範單位及接受認購登記，部署下周開售。
由長江實業集團(1113)與新鴻基地產(016)合作的屯門飛揚第2期則擬低價出擊，長實營業部助理首席經理楊桂玲指，明日公布的首張價單不少於80伙，當中近六成屬一房戶，樓價有機會低於400萬元。她稱，項目採「先量後價」策略，若市場反應正面會再加推單位應市。
雨後 ONE INNOVALE周六開賣共271伙
周末新盤開賣，星星地產元朗雨後昨加推34伙，最高6%折扣優惠，折實價約414.3萬元起；並落實周六首輪發售143伙，折實價395.87萬元起，折實呎價則13,388元起。
恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna昨加推73伙，並將於周六以先到先得方式發售128伙，最高7%折扣優惠，折實價344.28萬元起，折實呎價13,744元起。