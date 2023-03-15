明上樓書｜KOKO MARE本月登場 有條件加價10%

一手氣氛回復熾熱，本月錄逾千宗成交，創近7個月新高，提升發展商推盤意欲。會德豐地產藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO於16日內沽清首兩輪共308伙後，昨乘勢推出第3B期KOKO MARE，提供444伙，最快明日上載售樓說明書，爭取月內開售。

KOKO MARE屬KOKO HILLS發展項目的最後一期，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今期由兩座住宅大樓組成，實用面積310至529方呎，標準戶全為一房及兩房，維持市區上車盤定位，預計可吸引首置年輕客及專業人士，有機會下周公布首張價單。

黃光耀透露，由於今期位處單邊，且近六成單位享維港及油塘灣海景，故定價有條件較KOKO ROSSO上調約10%內，但強調加幅溫和，冀可延續銷情。他補充，KOKO ROSSO迄今累沽308伙，套現約24.5億元，平均成交呎價約18,744元，而集團今年迄今總銷售額已超越去年上半年，達約50.5億元。

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