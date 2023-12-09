明寓逾2700呎四房雙套現樓複式戶曝光 洋溢現代豪華風格(多圖)｜何文田新盤

佳明集團(1271)何文田太子道西279號現樓豪宅項目「明寓」向傳媒展示位於現樓11至12樓B單位，四房雙套無改動複式示範單位，實用面積為2,718方呎，層與層之間的高度高達3.5米。發展商特意邀請著名國際家具品牌精心布置單位，涉資約200萬元。
單位雙子大門設計，盡顯豪宅氣度，大宅內置樓梯連接兩層複式單位，私隱度極高。整個單位配以時尚設計及頂級建築用料，精緻的藝術擺設及家具遍布單位內不同角落，寬敞開揚的空間適合大家庭居住。
位於複式第一層採用約30呎半玻璃幕牆橫跨整個客飯廳，除了廣納自然光線外，更可引景入室，景觀開揚宏闊，專享何文田珍罕恬靜的品味生活。客飯廳面積約750方呎，長約30呎，闊約26呎，空間感十足。單位的整體設計意念揉合自然氣息及現代高貴品味，以恬靜怡然的大自然色系為主調，長方形大廳中央擺放特大白色雲石餐桌並以優雅花卉和西洋蠟燭點綴，倍添清雅別緻氣息，亦可方便戶主隨時宴請親朋友。飯廳牆身添置金框圓形掛鏡作裝飾，設計師於掛鏡下擺放米白色儲物櫃，增添大廳的收納空間；客廳和飯廳分別以金屬條形吊燈和型格的三角吊燈作點綴，設計師於客廳牆身中央展示一幅夕陽與彩霞的藝術掛畫，為整個大廳增添活力年輕的感覺。
面積偌大的客廳擺放巨型米白色L形沙發，襯上深色木材色調的電視櫃、灰色系地毯及玻璃茶几，周邊放置各種型格單品配襯，散發時尚奢華氣派。客廳旁亦有間格方正實用的睡房，設計師將其改造成書房，中央放置圓形灰色地毯及沉實風格皮椅和實木桌，深淺啡色相間的落地木質書櫃營造具層次感的藝術品味，落地玻璃將自然光線與四周綠意引入室內。
獨立中西廚房設計
發展商為住戶巧妙打造雙廚房設計，分別為偏西式設計的開放式廚房及傳統獨立間隔的廚房，雙廚房裝修均以深淺啡色相間的木質為主，令整體設計歸一及美觀。開放式廚房設有L形儲物櫃連淺色雲石鋪砌的餐檯，並配備精心挑選的國際品牌設備，包括蒸焗爐、抽油煙機、雪櫃、酒櫃及德國GAGGENAU電磁爐，而中式廚房更配置罕有的酒店專業廚師級中式爐頭，烹調中菜鑊氣十足，入廚煮食大宴親朋得心應手，側旁加上兩張淺灰色布藝高椅營造輕鬆Bar檯氛圍。廚房配備多種國際知名品牌廚具及意大利Arclinea廚櫃組合。
經過大理石樓梯去到複式第二層分別設有特大主人套房、兩間睡房及家庭區，每間臥室清晰劃分每一功能區域，設計精巧具可塑性，住戶可從容擺放傢俬，創造出不同風格。特大主人套房採用雙子實心木門設計，房間間隔寬敞顯氣派，空間感十足，可讓住戶擺放喜愛的寢具及裝飾。主人套房採用廣角落地玻璃設計，提高採光度亦能引入室外景致。雙人大床襯以淺灰色寢具及抱枕，床下鋪設灰色及白色拼接地毯，床頭掛有藝術掛畫，風格簡約卻不失時尚氣息。睡房擺放雙人大床後可三邊落床，而兩旁放置同色調床頭櫃以及開放式金屬高身收納架；靠牆位置為女主人提供寬敞的化妝空間，同時亦可為辦公之用。
主人套房一大亮點是其豪華而寬大的衣帽間，設有型格落地的高身衣櫃，提供充裕的貯存空間，衣帽間中間位置擺放一張彩藍色系梳化且鋪設米色地毯，盡顯如星級酒店般豪華設計。主人套房浴室用料精心，雙洗手盆檯面、牆身及地板均採用天然石材鋪砌，設計精緻罕有。套廁設有巨型獨立式橢圓形浴缸，配置德國HANSGROHE花灑套裝、德國DURAVIT雙洗手盆及坐廁等，五星級酒店配備。
複式第二層亦分別設有兩間特色設計主題的睡房，溫暖色系風格及法式設計的家俱為臥室創造出浪漫氛圍；另一臥室以灰藍色及米色為主，空間寬敞，易於擺放各式寢具，配合兩幅抽像畫作點綴，創造出現代型格的高品味居所，房間備有廣角大窗設計，將戶外自然光線引入室內提高採光度，並加強睡房空間感。連接套廁的儲物房設置成獨立工作間，根據個人需求打造專屬生活空間。套廁貼心全面照顧住戶需要，設有內置層架的置物櫃、洗手盆櫃及鏡櫃，配上以色調高雅的天然石材設計的牆身及地板，提供舒適自在的私人浴室空間。而位於三間臥室中間的家庭區佈置溫馨，偌大玻璃窗引入自然光線，窗旁擺放一張咖啡色皮製躺椅及灰色布藝梳化，可適合住戶一家大小在家休閒及娛樂，營造寫意舒適的生活環境。
「明寓」屬單幢式物業，僅提供18伙，當中設有6伙複式大宅，一梯2伙設計，私隱度高。單位實用面積由2,718至2,721方呎，間隔均屬四房雙套連主人套房、家庭區、儲物房及獨立中西廚房。全盤迄今售出15伙，涉及12伙分層單位及3伙複式單位，合共套現約9.04億元。