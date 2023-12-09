明寓逾2700呎四房雙套現樓複式戶曝光 洋溢現代豪華風格(多圖)｜何文田新盤

佳明集團(1271)何文田太子道西279號現樓豪宅項目「明寓」向傳媒展示位於現樓11至12樓B單位，四房雙套無改動複式示範單位，實用面積為2,718方呎，層與層之間的高度高達3.5米。發展商特意邀請著名國際家具品牌精心布置單位，涉資約200萬元。 單位雙子大門設計，盡顯豪宅氣度，大宅內置樓梯連接兩層複式單位，私隱度極高。整個單位配以時尚設計及頂級建築用料，精緻的藝術擺設及家具遍布單位內不同角落，寬敞開揚的空間適合大家庭居住。

位於複式第一層採用約30呎半玻璃幕牆橫跨整個客飯廳，除了廣納自然光線外，更可引景入室，景觀開揚宏闊，專享何文田珍罕恬靜的品味生活。客飯廳面積約750方呎，長約30呎，闊約26呎，空間感十足。單位的整體設計意念揉合自然氣息及現代高貴品味，以恬靜怡然的大自然色系為主調，長方形大廳中央擺放特大白色雲石餐桌並以優雅花卉和西洋蠟燭點綴，倍添清雅別緻氣息，亦可方便戶主隨時宴請親朋友。飯廳牆身添置金框圓形掛鏡作裝飾，設計師於掛鏡下擺放米白色儲物櫃，增添大廳的收納空間；客廳和飯廳分別以金屬條形吊燈和型格的三角吊燈作點綴，設計師於客廳牆身中央展示一幅夕陽與彩霞的藝術掛畫，為整個大廳增添活力年輕的感覺。 面積偌大的客廳擺放巨型米白色L形沙發，襯上深色木材色調的電視櫃、灰色系地毯及玻璃茶几，周邊放置各種型格單品配襯，散發時尚奢華氣派。客廳旁亦有間格方正實用的睡房，設計師將其改造成書房，中央放置圓形灰色地毯及沉實風格皮椅和實木桌，深淺啡色相間的落地木質書櫃營造具層次感的藝術品味，落地玻璃將自然光線與四周綠意引入室內。