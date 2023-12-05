明寓3伙複式大宅部署重推 期望呎價達4萬元(有片)｜豪宅新盤

近期豪宅市場不乏大額交投，發展商乘勢推貨應市。佳明集團(1271)何文田太子道西279號現樓豪宅項目「明寓」今日(5日)開放11至12樓B室予傳媒預覽，屬四房雙套無改動複式示範單位，實用面積為2,718方呎，層與層之間的高度達3.5米，單位雙子大門設計，盡顯豪宅氣度，將於本周六(9日)起開放予準買家參觀。

佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，「明寓」目前尚有3伙複式單位待售，期望成交呎價可達4萬元。她稱，自政府宣布多項利好措施後，近日內地專才人士查詢明顯增長，加上不少家族客對單位有感興趣，故集團特意投資約200萬元重新打造全新示範單位，並計劃再度以招標形式出售複式單位。