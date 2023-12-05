明寓3伙複式大宅部署重推 期望呎價達4萬元(有片)｜豪宅新盤

近期豪宅市場不乏大額交投，發展商乘勢推貨應市。佳明集團(1271)何文田太子道西279號現樓豪宅項目「明寓」今日(5日)開放11至12樓B室予傳媒預覽，屬四房雙套無改動複式示範單位，實用面積為2,718方呎，層與層之間的高度達3.5米，單位雙子大門設計，盡顯豪宅氣度，將於本周六(9日)起開放予準買家參觀。
佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，「明寓」目前尚有3伙複式單位待售，期望成交呎價可達4萬元。她稱，自政府宣布多項利好措施後，近日內地專才人士查詢明顯增長，加上不少家族客對單位有感興趣，故集團特意投資約200萬元重新打造全新示範單位，並計劃再度以招標形式出售複式單位。
明寓頂層複式天台戶呎售逾5.4萬
「明寓」屬單幢式物業，僅提供18伙，當中設有6伙複式大宅，一梯2伙設計，私隱度高。單位實用面積由2,718至2,721方呎，間隔均屬四房雙套連主人套房、家庭區、儲物房及獨立中西廚房。全盤迄今售出15伙，涉及12伙分層單位及3伙複式單位，合共套現約9.04億元。
據成交紀錄冊顯示，「明寓」15樓及16樓A室頂層複式戶，於2019年1月以1.48億元售出，實用面積2,721方呎，呎價高見54,392元；而9樓及10樓B室於2019年9月以1.088億元售出，實用面積2,718方呎，呎價40,029元。
明年主力推售「明翹匯」大單位
集團其他新盤方面，馮倩平指，土瓜灣「明雋」迄今累沽45伙，套現約2.3億元，特色戶最高成交呎價達3.1萬元，而標準戶最高成交呎價超過2.5萬元。至於青衣「明翹匯」迄今累售728伙，套現約49.3億元，該盤現尚餘超過800方呎的大單位及複式單位，集團將於明年主力推售。此外，明年年底亦有機會推出粉嶺全新住宅項目，提供約120伙，全為一房及兩房單位；而北角堡壘街住宅項目預計2025年才應市。