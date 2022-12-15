明年不淡｜私樓成交見紀錄新低 地產代理縮舖裁員省開支

與去年相比，今年樓市表現可謂「天與地」，受新冠肺炎疫情反覆及美國持續加息等因素打擊，年內住宅物業市場價量齊跌。中原昨發表報告，估算今年私人住宅成交登記宗數約4.3萬宗，按年跌38%，屬1995年有紀錄以來新低；成交金額少42%，至約4,100億元，為2015年後新低。地產代理行業亦陷寒冬，中原集團創辦人施永青向傳媒表示「要減少三成人手才達收支平衡」，明年首季再裁500名前線員工及縮減分行數目。

陳永傑認為，發展商需要追趕業績，會把握放寬防疫措施、通關在即等好消息短期內推盤，「否則食唔到農曆新年的小陽春」，相信新盤開價仍會相當克制，甚或推出各項優惠吸客，估計明年一手成交可錄約1.6萬宗，按年增45%。於一手及白居二計劃帶動下，換樓活動會增加，料明年二手可錄約5萬宗成交，按年多56%。樓價方面，他相信樓市最壞時刻將過去，惟經濟復甦需時，若加上政府適時「減辣」，樓價有望於明年首季觸底，預期全年樓價於谷底反彈約15%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，估計今年一手成交錄約1.1萬宗，較去年跌37%；金額約1,200億元，減49%，成交量及成交金額皆屬2013年一手新例後新低。二手成交方面，推算全年錄3.2萬宗，按年挫38%，亦為1995年有紀錄以來新低；金額約2,900億元，瀉39%，見5年新低。

利嘉閣料明年樓價最多升8%

利嘉閣總裁廖偉強亦看好明年樓市表現，預計樓價可升約5%至8%；豪宅則升約5%；中小型住宅租金料增3%；而豪宅租金料持平。對於樓市「辣招」，他認為目前負資產情況未算嚴重，政府仍擔心「撤辣」或令樓價反彈，相信不會「撤辣」。

向業主要求減租一半

兩大代理行對明年看法雖樂觀，惟仍部署繼續「瘦身」。現時中原前線代理人數約5,700人，分行數目約460間。施永青指，舖位業主若肯減租30%至50%才考慮續租，人手則需減30%才可維持收支平衡。陳永傑透露，明年首季前需再裁500名前線代理，分行數目減至400間，即較現時再少60間。

廖偉強透露，年內人手已減省約20%，分行數目則與去年相若，隨網上宣傳吸客比重升，地舖數目將陸續減少；亦會要求業主減租一半，否則有機會撤租或轉租較平的舖位。他指，隨著明年成交量料增多，有條件增加約300人。