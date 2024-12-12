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地產
2024-12-12 04:29:49
日報

明年樓價業界現分歧 利嘉閣看升 仲量聯行估跌

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利嘉閣地產總裁廖偉強

廖偉強(右)相信明年樓市會呈慢牛走勢。

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年底將至，地產業界展望明年樓價走勢。利嘉閣地產總裁廖偉強認為，隨著樓市撤辣掣肘大減，並步入減息周期，加上人才效應將持續發揮作用及銀行按揭亦作寬鬆安排，明年樓市可望出現漸進式價量齊升，扭轉連年下跌的命運。

廖偉強料樓價升逾5% 租金堅挺

廖偉強相信明年樓市會呈慢牛走勢，整體一二手私宅合計登記量料由今年約4.8萬宗，增加10%至約5.3萬宗，突破過去12年平均每年約5.25萬宗水平。整體樓價看升逾5%，當中中小型住宅樓價料升6%至8%；而豪宅物業有3%至5%的升幅。租金方面，大批人才陸續有來將力挺租金再升，中小型住宅租金料按年再升8%；豪宅租金則望再漲5%。

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仲量聯行

不過物業顧問仲量聯行「唱反調」，該行香港主席曾煥平稱，明年樓市主要挑戰是供過於求，且必須考慮中美貿易戰升級風險及利率前景未明朗等因素。樓價自2021年起持續下跌，並非單純的周期性調整。雖然利率、經濟環境和供求周期等傳統因素可部分解釋樓價下跌的原因，但更深層次的結構性轉變正在重塑市場基本面和資產價值，故預計明年中小型住宅及豪宅樓價將下跌約5%，租金則持平至升5%。他補充，倘若預期人民幣貶值而導致內地資金流入超出預期，樓價跌幅或會較為溫和。

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