明日前上樓書 NOVO LAND或本周開價

新盤續成樓市焦點，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期入直路，新地代理總經理陳漢麟透露，周三前上載售樓說明書及開放示範單位，有機會周內公布首張價單。

陳漢麟指，首張價單將提供不少於165伙，戶型涵蓋開放式至三房。由於該盤為屯門歷來最大私人住宅發展項目，涉4,585伙，集團為項目推物業管家品牌「WeSpire」，利用科技提升生活質素，設18個機械人，涵蓋7類別，涉資逾200萬元，而項目第1A期管理費為每方呎約3.98元。

凱柏峰II首批暫超購逾5.5倍

此外，同系沙田瓏珀山第2期最新錄雙破頂成交，單位為King Tower 2的26樓Villa B室，實用面積1,950方呎，連283方呎平台，四房間隔，以約5,926.04萬元招標售出，呎價30,390元，成交價及呎價均創項目新高。

另外信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰II截至昨日累收逾900票，以首張價單138伙計，超額逾5.5倍。

市建局西營盤項目獲9份標書

市區重建局公布，昨日截標的西營盤崇慶里/桂香街發展項目共接獲9份標書，入標發展商包括新地、新世界發展(017)、長江實業集團(1113)、會德豐地產、信置、鷹君(041)、遠東發展(035)等。

該項目地盤面積約1.16萬方呎，可建樓面面積約9.48萬方呎，可提供約165個單位；5月截收共34份意向書。據市場人士估計，項目估值介乎約12.8億至16.1億元，每方呎樓面地價約1.35萬至1.7萬元。