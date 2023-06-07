明日截票｜NOVO LAND周六賣 本月頭炮

對於財政司長陳茂波考慮放寬首置人士按揭成數，新地副董事總經理雷霆表示，對年輕人及首置人士屬置業佳音，可減輕其供樓負擔，期待政府盡快公布詳情。

新地代理總經理陳漢麟稱，項目暫累收逾3,600票，超額約18倍。首輪發售單位涵蓋26伙開放式、11伙一房、133伙兩房及18伙三房，折實呎價12,830至14,775元。入場單位為Arreso第5座3樓F室，實用面積245方呎開放式，折實價334.73萬元，呎價13,662元。

周末有全新盤展開首輪銷售，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期將於周六推售188伙，為6月新盤戰打響頭炮。以最高15%折扣優惠計，折實價334.73萬至941.46萬元，當中98伙折實價低於600萬元，周四晚上8時截收認購登記。

弦岸日內上載樓書 最快月內開價

另一邊廂，莊士中國(298)鴨脷洲弦岸昨突擊宣布日內上載售樓說明書，主席莊家彬指，項目計劃本周開放示範單位予傳媒優先參觀，並預計短期內向公眾開放，最快本月公布首張價單，料不少於50伙，爭取月內開售。項目提供105伙，當中8伙特色單位將以招標發售。

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上月1787伙獲批預售 見7個月高

新盤供應方面，地政總署昨公布5月共批4份預售，涉1,787伙，按月增1,531伙或近6倍，創7個月新高；包括長江實業集團(1113)油塘親海駅第1期，提供228伙，預計月內登場。另有提供534伙的NOVO LAND第3A期，以及泛海國際(129)元朗洪水橋滙都第1期及第2期，涉623伙及402伙。

至於上月接獲5份預售申請，共2,074伙，按月少1,993伙或49%。當中最矚目為新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德承景街2號第2期及第3期，分別提供750及264伙。