明日收票｜瑜一．天海首批799萬進場

華懋集團與港鐵 (066)合作的何文田瑜一第IB及IC期均取得理想銷情下，提速推售壓軸第IA期瑜一·天海，昨首推90伙，提供最高15%折扣，折實價由798.91萬元起，折實平均呎價26,718元，較3月底推出的IC期首批25,953元，高近3%。

華懋集團銷售總監封海倫表示，今期定價參考前兩期同類景觀單位造價調整，形容為「壓軸升ONE價」。項目將於明日起開放示範單位予公眾參觀，同步開始收票，最快下周開售。被問及今期會否與前兩期一樣近乎「晒冷式」推售，封海倫稱，今期會較惜售，故未必在首輪銷售盡推單位應市，另透露計劃推出向南海景三房單位招標。