明日收票｜瑜一．天海首批799萬進場

華懋集團與港鐵 (066)合作的何文田瑜一第IB及IC期均取得理想銷情下，提速推售壓軸第IA期瑜一·天海，昨首推90伙，提供最高15%折扣，折實價由798.91萬元起，折實平均呎價26,718元，較3月底推出的IC期首批25,953元，高近3%。
華懋集團銷售總監封海倫表示，今期定價參考前兩期同類景觀單位造價調整，形容為「壓軸升ONE價」。項目將於明日起開放示範單位予公眾參觀，同步開始收票，最快下周開售。被問及今期會否與前兩期一樣近乎「晒冷式」推售，封海倫稱，今期會較惜售，故未必在首輪銷售盡推單位應市，另透露計劃推出向南海景三房單位招標。
23伙一房折實價低於千萬
該盤首張價單涵蓋23伙一房、49伙兩房及18伙三房，實用面積364至960方呎，折實價798.91萬至2,918.56萬元，折實呎價21,948至31,107元。入場單位為第1B座2樓E室一房，面積364方呎，折實價798.91萬元，呎價21,948元；而首批23伙一房折實價全低於1,000萬元。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，首張價單設有3款付款計劃，包括120天即供、360天即供及建築期備用按揭，提供最高折扣分別為15%、13.5%及12%。
University Hill 2B期首輪截收7776票
新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期將於明日展開首輪銷售，昨公布截收7,776個購樓意向登記，以當日價單發售160伙計，超額逾47倍；另有23伙於同日起招標。
扣除最高15%折扣，價單發售的160伙折實價332.55萬至1,007.04萬元，折實呎價13,112至19,117元。最低售價為優景閣2座1樓A6室開放式戶，面積218方呎，折實價332.55萬元，呎價15,255元。
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天瀧周日推120伙招標 首涉特色單位
由恒基地產(012)等6大發展商合作的PARK PENINSULA天瀧將於周日起招標發售120伙，招標期至今年6月30日。該批單位有21伙屬新加推，亦首度推出2伙特色單位，包括第3座33樓A室四房，面積1,677方呎，連302方呎平台；以及第8座31樓A室四房，面積1,890方呎，連405方呎平台。