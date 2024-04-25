明日收票｜較市價折讓兩成 高臨折實均呎19388元出擊

翻查資料，恒基地產(012)佐敦德成街單幢盤「本木」於2020年首批50伙折實平均呎價23,928元，「高臨」首批較之低約19%。資本策略地產執行董事何樂輝形容項目首批單位屬「高鐵臨門起動價」，有8伙折實價低於500萬元，強調之後加推單位價格有調整空間。他稱，項目明日開放示範單位及同步收票，有信心獲內地專才、投資者及同區分支家庭歡迎。

副常務董事(住宅銷售)畢子鴻指，「高臨」首批涵蓋21伙一房、28伙兩房及3伙三房，實用面積269至545方呎。項目提供3種付款計劃，總折扣優惠介乎10%至15%。以最高15%折扣計算，折實價479.3萬至1,158.7萬元，折實呎價17,818至21,261元。最低售價及呎價單位同為A1座12樓F室一房，實用面積269方呎。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，「高臨」首張價單比同區二手屋苑有近兩成折讓，起動力十足；且區內租金可媲美五星級酒店，每方呎租金可逾80元，料租金回報高達4厘，相信首批單位可「一Q清枱」。「高臨」提供259伙，預計入伙日期明年12月31日，樓花期長約20個月。