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地產
2024-04-25 04:29:50
日報

明日收票｜較市價折讓兩成 高臨折實均呎19388元出擊

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高臨 何樂輝 畢子鴻

何樂輝(左)形容高臨首批單位屬「高鐵臨門起動價」；右為畢子鴻。(蘇文傑攝)

新盤氣氛雖見回暖，惟發展商開價未敢進取。資本策略(497)旗下佐敦新盤「高臨」昨首推52伙，提供最高15%折扣，一房入場價479.3萬元，折實平均呎價19,388元。發展商直言定價較市場價存在約20%折讓，將於明日開放示範單位，最快下周發售。

翻查資料，恒基地產(012)佐敦德成街單幢盤「本木」於2020年首批50伙折實平均呎價23,928元，「高臨」首批較之低約19%。資本策略地產執行董事何樂輝形容項目首批單位屬「高鐵臨門起動價」，有8伙折實價低於500萬元，強調之後加推單位價格有調整空間。他稱，項目明日開放示範單位及同步收票，有信心獲內地專才、投資者及同區分支家庭歡迎。

副常務董事(住宅銷售)畢子鴻指，「高臨」首批涵蓋21伙一房、28伙兩房及3伙三房，實用面積269至545方呎。項目提供3種付款計劃，總折扣優惠介乎10%至15%。以最高15%折扣計算，折實價479.3萬至1,158.7萬元，折實呎價17,818至21,261元。最低售價及呎價單位同為A1座12樓F室一房，實用面積269方呎。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，「高臨」首張價單比同區二手屋苑有近兩成折讓，起動力十足；且區內租金可媲美五星級酒店，每方呎租金可逾80元，料租金回報高達4厘，相信首批單位可「一Q清枱」。「高臨」提供259伙，預計入伙日期明年12月31日，樓花期長約20個月。

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朗賢峯第IIB期首輪暫超額逾22倍

另外，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIB期周六首輪發售260伙，截至昨午4時錄逾6,000票，超額認購逾22倍，將於今日下午6時截票。

即睇何文田 朗賢峯 第2B期最新資訊

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