明日開售｜收逾3.06萬飛 親海駅II膺新盤歷年票王

以「平爆價」推出的長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」明日首輪發售全數626伙分層單位，成功掀起入票潮。項目昨已截票，消息指最少收逾3.06萬票，超額逾47倍，已打破新世界發展(017)與港鐵(066)合作的大圍站上蓋「柏傲莊III」於2021年6月第三輪銷售所錄得30,592票紀錄，榮膺本港史上新盤「票王」。

若單計新盤首輪收票，原有紀錄為1997年由長實及新鴻基地產(016)等合作的青衣灝景灣首輪錄得30,400票，「親海駅II」打破塵封26年的紀錄，為本港史上認購反應最熱烈新盤。以每個登記涉及5萬元推算，該盤已凍結市場超過15億元。

長實營業部首席經理郭子威透露，入票客人中約兩成來自資助房屋市場；按地區劃分，約七成來自啟德、油塘等東九龍區，其餘來自新界及港島區。他預計，首輪銷售人流將有超過5,000人，故建議每組買家不超過3人到場。

另外，中原地產為配合項目銷售部署特別推出買家優惠，即日起至本月31日，經該行購入項目首3名三房買家，可獲贈1.5萬元郵輪豪華假期禮券，總值約4.5萬元。

紅磡必嘉坊明賣43伙 最平376萬

市區另一焦點新盤、恒基地產(012)紅磡「必嘉坊」於周六推出2期項目發售，其中「BAKER CIRCLE．GREENWICH」次輪開售23伙，包括開放式及一房間隔，實用面積215至265方呎，入場單位11樓C室，實用面積215方呎開放式戶，折實價375.66萬元，呎價17,473元。第2期「必嘉坊．迎匯」則推售20伙，實用面積214至378方呎，入場單位6樓M室，實用面積214方呎開放式戶，折實價429.03萬元，呎價20,048元。

中原租金指數7月升逾1% 創1年半新高

踏入傳統暑期租賃旺季，租務宗數上升，帶動租金穩步向上。據中原統計，7月中原城市租金指數CRI報114.02點，按月升1.15%，創1年半新高。指數由今年1月低位起計，半年累漲5.45%。當中新界東按月飆1.76%，連升6個月共6.03%，創近2年新高；九龍亦按月漲2.91%，創逾1年半新高；惟港島按月跌0.1%，連跌2個月共1.29%。中原研究部高級聯席董事楊明儀指，買家轉買為租，加上學生、專才流入，令租盤需求大增，展望第三季租金繼繼上升，CRI上望116點。

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