明日開賣｜首輪超購逾55倍 Blue Coast四房合理呎價達6萬

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」為次季新盤市場「打頭陣」，明日首輪開售422伙，市傳暫收約2.4萬票，超額逾55倍。若首輪銷情理想，發展商預告未來加推單位部分加價或達10%；高層海景四房大戶的市場合理呎價亦由5萬元上調兩成至6萬元。
長實營業部首席經理郭子威指，視乎首輪銷情安排加推單位應市，料部分單位售價有約5%至10%調整空間，同時考慮次輪推出四房大戶招標發售，因料有部分買家希望購入同層2伙，故有機會以「一對」形式發售。他稱，有見近日九龍區新盤成交呎價達7.3萬元，故將項目高層海景四房大戶的市場合理呎價由原來5萬元，上調兩成至6萬元。
長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目於今日下午3時截票，首輪開售當日即場抽籤。銷售將分為F、A及B組揀樓，F組買家須認購5至8伙指定單位，A組買家須認購1至4伙指定單位，B組買家則須認購1至2伙。
天璽．海頂層特色戶標售逾2.3億「雙破頂」
啟德跑道區新盤連錄成交，且造價再創新高。新鴻基地產(016)「天璽．海」成功標售2伙，套現近3億元；當中5座27至28樓的SKYPLEX，屬頂層複式單位，實用面積3,156方呎，連861方呎平台及1,070方呎天台，成交價約2.304億元，呎價73,000元，成交價及呎價均創啟德新發展區紀錄。
澐璟錄「一客三食」涉資逾9203萬
另外，華潤置地(海外)及保利置業(119)合作的「澐璟」昨單日錄5宗成交，套現逾1.2億元。當中錄得「一客三食」，斥約9,203.13萬元購入6座36樓全層3伙，最高售價為36樓A室，實用面積950方呎三房套，以3,396.63萬元成交，呎價約35,754元。項目開售迄今累沽194伙，套現近81.6億元。
維港滙撤辣後累沽105伙
撤辣亦帶動市區現樓豪宅新盤銷情，會德豐地產、信和置業(083)、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的西南九龍「維港滙」撤辣迄今累錄105宗成交，套現逾20.5億元。最高成交價及呎價單位同為「維港滙II」1座16樓A室，實用面積1,536方呎四房雙套，成交價5,270萬元，呎價34,310元。