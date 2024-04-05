明日開賣｜首輪超購逾55倍 Blue Coast四房合理呎價達6萬

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」為次季新盤市場「打頭陣」，明日首輪開售422伙，市傳暫收約2.4萬票，超額逾55倍。若首輪銷情理想，發展商預告未來加推單位部分加價或達10%；高層海景四房大戶的市場合理呎價亦由5萬元上調兩成至6萬元。

長實營業部首席經理郭子威指，視乎首輪銷情安排加推單位應市，料部分單位售價有約5%至10%調整空間，同時考慮次輪推出四房大戶招標發售，因料有部分買家希望購入同層2伙，故有機會以「一對」形式發售。他稱，有見近日九龍區新盤成交呎價達7.3萬元，故將項目高層海景四房大戶的市場合理呎價由原來5萬元，上調兩成至6萬元。