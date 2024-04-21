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地產
2024-04-21 16:53:47

明翹匯四房則王1560萬售出 呎價逾1.9萬(多圖)｜新盤成交

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明翹匯四房則王1560萬售出 呎價逾1.9萬(多圖)｜新盤成交

「明翹匯」位於青衣細山路18號，設有2座，共提供776伙。(資料圖片)

佳明集團(1271)青衣現樓新盤「明翹匯」最新售出1伙四房則王單位，為222A室，實用面積808方呎，採四房一套及多用途房連洗手間設計，成交價1,560萬元，呎價約19,307元。

據了解，買家為珀麗灣換樓客，欣賞項目四房則王單位擁有特大主人套房，加上項目交通方便，駕車僅8分鐘到達南昌站，收租自用皆宜，故參觀後決定升級換購單位。

808呎四房現樓即睇

發展商早前曾開放2座29樓A室現樓單位，為四房一套連多用途房及洗手間，單位實用面積808方呎。單位不設玄關位置，長方形客飯廳配雙趟門露台，提升採光度外，住戶亦更可望山景及遠眺貨櫃碼頭、港島西一帶的開揚海景。單位屬「梗廚」設計，並連接多用途房，提供更多儲物空間。單位客廳與房間景觀同向，長走廊貫穿四間房間，所有房間開則方正，主人套房空間寬敞，住戶放置大床後仍可三邊下床，外連工作平台；項目管理費為每呎4.3元。

⇊明翹匯2座29樓A室現樓單位

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807呎三房套則王呎售近1.8萬

另外，項目亦售出1伙三房則王單位，為1座7樓A室，實用面積807方呎，三房一套連儲物室及多用途房連洗手間間隔，以1,451.9萬元售出，呎價約17,991元。據悉，買家為西九龍換樓客，欣賞樓盤距離南昌站僅8分鐘車程，交通方便，投資自用皆可。

「明翹匯」位於青衣細山路18號，設有2座，共提供776伙，實用面積介乎2782,728方呎，涵蓋一房至四房間隔。

即睇青衣明翹匯最新資訊 (House730)

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