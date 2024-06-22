明翹匯示範單位｜2685呎四房頂層複式樓王曝光 巨型客廳擁維港景致(多圖)｜青衣新盤

由佳明集團(1271)發展的青衣「明翹匯」已屆現樓，發展商最新開放1座33樓及35樓A室，屬四房三套頂層複式示範單位，實用面積2,685方呎，連412方呎私人平台，以展示項目打造的奢華大宅氣派。 為利用項目背靠翠綠山巒及可遠望海景的地理優勢，發展商特意將客飯廳設於複式單位上層，配合412方呎私人平台，將景觀由客飯廳無限伸延至平台，盡享山海雙景，除廣納自然光線外，更可將維港及藍巴勒海峽一帶開揚景致盡收眼簾。 單位布置以現代時尚都會風格打造，並運用溫暖大地色系作佳主調，客廰和飯廳整體採用淺色設計，並搭配大量金屬裝飾，以提升空間和諧感，營造明亮簡潔效果。客飯廳長約9.4米，闊約5.2米，配合單位層與層之間高度達3.5米，空間感十足。飯廳中央更擺放特大雲石餐桌，並以優雅花卉和奢華餐具作點綴，設計師更特意於飯廳旁邊添置酒櫃，方便戶主可隨時宴請親朋。複式單位客飯廳更設置化妝間，處處洋溢著大宅氣派。

睡房 4 改作書房 此外，設計師將位於複式上層的睡房4改作書房，暖黃色燈光營造舒適的工作環境。黑色金屬層架配搭多款藝術擺設，配搭暖灰色書檯、留聲機以及白色皮質椅，偌大玻璃窗引入自然光線，營造寫意舒適的生活環境。 套廁設計貼心全面照顧住戶需要，浴室3貫徹全屋浴室色調設計，以淺色素雅雲石鋪砌牆身和洗手盆檯面，更配置特大梳妝鏡增加空間感，浴室整體更明亮和通透。浴室設有浴缸、洗手盆及坐廁，並配置國際品牌Kohler洗手盆、Duravit坐廁、Hansgrohe淋浴裝置及水龍頭，令住戶擁有舒適的淋浴享受。

⇊明翹匯 1 座 33 樓及 35 樓 A 室⇊

主人套房空間特大 寬闊實用 經過內置樓梯去到複式下層分別設有特大主人套房、兩間睡房及家庭廳，每間臥室區域分明，設計精巧具可塑性，而下層亦設有另一道大門，方便用戶出入。主人套房闊約6.7米，長約3.5米，空間寬敝舒適，套房更連接16方呎開揚工作平台，增加房間天然採光及通風效果，引入窗外風景。 複式單位下層亦分別設有兩間特色設計主題的睡房，房間備有廣角大窗設計，將戶外自然光線引入室內提高採光度，並加強睡房空間感。套廁貼心全面照顧住戶需要，設有內置層架的置物櫃、洗手盆櫃及鏡櫃，配以色調高雅的天然石材設計的牆身及地板，提供舒適自在的私人浴室空間。位於3間臥室中間的家庭廳布置溫馨，偌大玻璃窗引入自然光線，設計師更特意於家庭廳設置吧枱，並添置雪櫃及微波爐，適合住戶一家大小在家休閒及娛樂，營造寫意舒適的生活環境。