明雋獲大手客連掃最後6伙 最高呎價3.1萬創區內新紀錄｜土瓜灣新盤

樓市大手投資客入市氛圍熱烈，佳明集團(1271)土瓜灣現樓新盤「明雋」今日(16日)錄得全盤沽清，集團營業及市務總監馮倩平表示，項目最新獲大手客連掃最後6伙單位，以3,817萬元「一Q清枱」，當中25樓A、B及D室以呎價3.1萬元成交，創土瓜灣區新高。全盤76伙已悉數沽清，吸金約4.1億元。

最新成交單位包括2伙分層戶及4伙特色戶，涵蓋開放式至一房，實用面積由207至259方呎不等。當中3樓D室連70方呎平台，另3伙25樓A、B及D室則連同111至197方呎天台，成交價由485萬至802.9萬元，平均呎價由23,430元至31,000元。據悉，大手客來自將軍澳區，是次連掃6伙作投資之用。