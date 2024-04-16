明雋獲大手客連掃最後6伙 最高呎價3.1萬創區內新紀錄｜土瓜灣新盤

樓市大手投資客入市氛圍熱烈，佳明集團(1271)土瓜灣現樓新盤「明雋」今日(16日)錄得全盤沽清，集團營業及市務總監馮倩平表示，項目最新獲大手客連掃最後6伙單位，以3,817萬元「一Q清枱」，當中25樓A、B及D室以呎價3.1萬元成交，創土瓜灣區新高。全盤76伙已悉數沽清，吸金約4.1億元。
最新成交單位包括2伙分層戶及4伙特色戶，涵蓋開放式至一房，實用面積由207至259方呎不等。當中3樓D室連70方呎平台，另3伙25樓A、B及D室則連同111至197方呎天台，成交價由485萬至802.9萬元，平均呎價由23,430元至31,000元。據悉，大手客來自將軍澳區，是次連掃6伙作投資之用。
「明雋」屬一幢樓高22層的住宅大樓，地下及1樓為商場，2樓為活動室，3樓及以上為住宅樓層，不設住宅車位。全盤提供76伙，單位實用面積207至260方呎，戶型涵蓋開放式及一房，另設連平台或天台特色單位。
同系明翹匯32伙待沽 售價有機會「賣一間加一間」
另外，同系青衣「明翹匯」今日以1,545.9萬元沽售1伙807方呎則王，單位為第1座19樓A室，三房一套連儲物室及多用途房及洗手間單位，平均呎價19,156元。
馮倩平表示，集團旗下現餘下何文田「明寓」3伙複式戶，實用面積由2,718至2,721方呎。而「明翹匯」餘最後26伙三房、四房則王，實用面積807至808方呎，另加6伙頂層複式戶。集團有見銷情理想，向隅客眾多，明翹匯售價有機會「賣一間加一間」，迎合市場趨勢。