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地產
2023-12-21 12:50:10

明雋與明翹匯夥利嘉閣推置業優惠 買家可獲贈傢俬禮券總值28萬元｜新盤優惠

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明雋與明翹匯夥利嘉閣推置業優惠 買家可獲贈傢俬禮券總值28萬元｜新盤優惠

明雋與明翹匯夥利嘉閣贈各首5名買家價值2.88萬元的「傢俬禮券」。

佳明集團(1271)旗下兩個現樓新盤土瓜灣「明雋」及青衣「明翹匯」自推出至今深受城中實力用家及投資者追捧，利嘉閣地產為配合發展商最新的銷售部署，為兩盤買家送上置業大禮，由即日(21日)起至本月31日期間，凡經該行購買「明雋」及「明翹匯」一手住宅單位的各首5名買家，可獲贈價值2.88萬元的「傢俬禮券」，優惠總值約28萬元。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，隨着美國連續三度維持息率不變，息口已趨穩定，而市場更憧憬明年將步入減息周期，加上《施政報告》後，外來人才在港置業數量大增，令新盤市場的交投及氣氛愈來愈好，尤其是優質新盤項目，更受買家歡迎。土瓜灣「明雋」及青衣「明翹匯」，坐落優越地理位置，附近民生配套齊全，勢備受市場實力資金追捧。

「明雋」屬一幢樓高22層的住宅大樓，地下及1樓為商場，2樓為活動室，3樓及以上為住宅樓層，不設住宅車位。全盤提供76伙，單位實用面積207至260方呎，戶型涵蓋開放式及一房，另設連平台或天台特色單位。

「明翹匯」提供776伙，涵蓋一房至四房單位，為青衣區內近20年罕有大型全新私人住宅供應。項目設有廣達35,000方呎時尚住客會所「The Grand Club」連室外泳池及伸延綠化空間，提供約20項設施。

即睇土瓜灣明雋最新資訊 (House730)

即睇青衣明翹匯最新資訊 (House730)

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