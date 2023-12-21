明雋與明翹匯夥利嘉閣推置業優惠 買家可獲贈傢俬禮券總值28萬元｜新盤優惠

佳明集團(1271)旗下兩個現樓新盤土瓜灣「明雋」及青衣「明翹匯」自推出至今深受城中實力用家及投資者追捧，利嘉閣地產為配合發展商最新的銷售部署，為兩盤買家送上置業大禮，由即日(21日)起至本月31日期間，凡經該行購買「明雋」及「明翹匯」一手住宅單位的各首5名買家，可獲贈價值2.88萬元的「傢俬禮券」，優惠總值約28萬元。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，隨着美國連續三度維持息率不變，息口已趨穩定，而市場更憧憬明年將步入減息周期，加上《施政報告》後，外來人才在港置業數量大增，令新盤市場的交投及氣氛愈來愈好，尤其是優質新盤項目，更受買家歡迎。土瓜灣「明雋」及青衣「明翹匯」，坐落優越地理位置，附近民生配套齊全，勢備受市場實力資金追捧。