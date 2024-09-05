星凱．堤岸夥中原推中秋大禮 送首10名一手買家星級餐飲禮券 總值38萬元｜新盤優惠

由中洲置業發展、毗鄰港鐵火炭站的現樓新盤「星凱．堤岸」自推售以來，備受市場追捧，迄今已累售逾九成單位，餘貨進入最後倒數階段，短期內將有機會削減優惠。適逢中秋佳節臨近，中原地產特意為該盤推出置業禮遇，由即日起本月30日期間，透過中原地產購買「星凱．堤岸」一手單位的首10名買家，將可獲贈價值38,000元中秋慶團圓星級餐飲禮券，名額共10個，總值380,000元。優惠先到先得，送完即止。
中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，美國聯儲局本月極大機會減息，帶動入市意欲回升，近期亦錄不少買家先「睇定樓」，甚至偷步入市，一手方面不少發展商亦陸續開始起動新盤軟銷，整體市場氣氛逐步升溫，料月中美國落實減息後，積累的購買力會陸續釋放，交投氣氛將會明顯回升，樓市正整裝待發，於第四季將迎來轉機。
樓盤入伙迄今錄近400宗租賃成交
「星凱．堤岸」緊貼港鐵火炭站，基座大型商場開幕後配套更為完善，甚受用家追捧，加上位置方便來往中港兩地，吸引不少專才及內地生青睞，樓盤由去年6月入伙迄今，已錄近400宗租賃成交，暑假一向屬租賃旺季，屋苑租務市場相當活躍，屋苑8月共錄約40宗租賃成交，平均實用呎租約53元水平，對比去年同期呎租約47元，升幅達12.8%。
屋苑最新錄得1座中層C室，實用面積228方呎，開放式間隔，開價約16,300元，議價後以16,000元租出，呎租高見70元，更創出項目呎租新高，新租客為內地生，以先付一年租金形式承租單位，方便上學，業主於今年以432萬元購入單位，現租出單位可享約4.4厘租金回報，回報率相當豐厚。暑假過後，整體租賃市場仍然相當活躍，租金仍有上升空間，推動租金回報率上升，更有望進一步帶動投資者入市意欲。
「星凱．堤岸」由4幢住宅大廈組成，提供1,335個住宅單位，實用面積由228至2,001方呎不等。