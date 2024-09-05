星凱．堤岸夥中原推中秋大禮 送首10名一手買家星級餐飲禮券 總值38萬元｜新盤優惠

由中洲置業發展、毗鄰港鐵火炭站的現樓新盤「星凱．堤岸」自推售以來，備受市場追捧，迄今已累售逾九成單位，餘貨進入最後倒數階段，短期內將有機會削減優惠。適逢中秋佳節臨近，中原地產特意為該盤推出置業禮遇，由即日起本月30日期間，透過中原地產購買「星凱．堤岸」一手單位的首10名買家，將可獲贈價值38,000元中秋慶團圓星級餐飲禮券，名額共10個，總值380,000元。優惠先到先得，送完即止。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，美國聯儲局本月極大機會減息，帶動入市意欲回升，近期亦錄不少買家先「睇定樓」，甚至偷步入市，一手方面不少發展商亦陸續開始起動新盤軟銷，整體市場氣氛逐步升溫，料月中美國落實減息後，積累的購買力會陸續釋放，交投氣氛將會明顯回升，樓市正整裝待發，於第四季將迎來轉機。