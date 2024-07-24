星凱．堤岸更新價單 開放式及一房獲贈傢俬兼享收租優惠｜火炭新盤

中洲置業旗下毗鄰港鐵火炭站的現樓新盤「星凱．堤岸」租務活躍，獲內地生及專才熱捧，項目今日(24日)更新多張價單，為55伙開放式及一房贈送傢私及新增「收租·必選星凱獎勵收租計劃」優惠吸引投資客，最快下周上載銷售安排。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，該批單位涵蓋19伙開放式及36伙一房，買家將獲贈傢俬組合，另購入單位可選擇享首2年免差餉、地租及管理費優惠，或2%直減折扣，折實售價480餘萬元起，折實呎價1.8餘萬元起。此外，買家若提前付清樓價可再享1%額外折扣。他指，項目全盤累沽逾八成單位達1,167伙，套現約123億元，剩餘168伙待售。