星凱．堤岸更新價單 開放式及一房獲贈傢俬兼享收租優惠｜火炭新盤

中洲置業旗下毗鄰港鐵火炭站的現樓新盤「星凱．堤岸」租務活躍，獲內地生及專才熱捧，項目今日(24日)更新多張價單，為55伙開放式及一房贈送傢私及新增「收租·必選星凱獎勵收租計劃」優惠吸引投資客，最快下周上載銷售安排。
中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，該批單位涵蓋19伙開放式及36伙一房，買家將獲贈傢俬組合，另購入單位可選擇享首2年免差餉、地租及管理費優惠，或2%直減折扣，折實售價480餘萬元起，折實呎價1.8餘萬元起。此外，買家若提前付清樓價可再享1%額外折扣。他指，項目全盤累沽逾八成單位達1,167伙，套現約123億元，剩餘168伙待售。
經中原購買並出租單位享總值8.8萬優惠
中原地產為配合樓盤銷售部署，亦推出相應租務優惠。中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，由即日(24日)起至下月31日，經中原地產購入「星凱．堤岸」單位、並於入伙後半年內經中原地產成功租出單位，首10名大專師生租戶將可獲贈一個月租金及而中原測量師行亦會為業主提供兩年免費租務管理服務，優惠總值高達88,200元。
中原地產大埔及新界東豪宅區高級營業董事黃澤文表示，「星凱．堤岸」由去年6月入伙至今，已錄近340宗租賃成交，本月屋苑暫錄約45宗，較上月全月錄18宗升1.5倍，平均實用呎租約48元，最高呎租錄64元，當中近七成屬內地生或專才客。
「星凱．堤岸」由4幢住宅大廈組成，提供1,335個住宅單位，實用面積由228至2,001方呎不等。