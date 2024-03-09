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地產
2024-03-09 12:00:00

星凱．堤岸示範單位｜676呎三房時尚型格 設家庭健身房(多圖有片)｜火炭新盤

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星凱．堤岸示範單位｜676呎三房時尚型格 設家庭健身房(多圖有片)｜火炭新盤

星凱．堤岸示範單位｜676呎三房時尚型格 設家庭健身房(多圖有片)｜火炭新盤

中洲置業旗下火炭「星凱·堤岸」近日開放項目2個三房示範單位，包括第548樓及49樓的D室，分別為交樓標準及連裝修示範單位，屬三房一廁連儲物室間隔，實用面積676方呎，樓層高度3.15米，外望城門河及部分馬場景。

三房連裝修示範單位—549D

單位實用面積676方呎，名為「則后‧留影」，以突顯出單位間隔方正實用。設計師以三人家庭為設計藍本，單位以時尚型格作定位，以天然木色及淺灰色為主調，感覺和諧雅致。大廳採長形開則，大門玄關設有儲物櫃，並放置了視像對講機，配合現代家居所需。飯廳放置4人餐枱，空間感十足，客廳放置沙發及茶几，配合落地大玻璃；趟門外接露台，可享室外美景。

寢區則設有三個房間及一個儲物室，當中主人睡房空間寬敞，擺放雙人床後，仍可三邊落床，連接16方呎工作露台，景觀開揚。另一間睡房設落地大窗，配備單人睡床及衣櫃，設備齊全；設計師更特別把一個房間設計成健身房，設有健身器材及室內單車機，可以隨時在家做運動，鍛鍊體魄。廚房配備氣體煮食爐、組合式雙頭氣體煮食爐、蒸焗爐、抽油煙機，嵌入式雪櫃及洗衣乾衣機，酒櫃。浴室除設有浴缸、浴室寶及抽氣扇外，更特設智能鏡，可提供多項功能，把創新及科技元素融入單位當中。

星凱·堤岸示範單位｜第549D室連裝修三房

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三房交樓標準示範單位—548D

單位實用面積同為676方呎，切合家庭客需要。大廳、主人房間及一間睡房同向，外望盡享開揚沙田及城門河美景以及部分馬場景，大廳面積約187方呎，間隔方正實用。客飯廳長約6.1米、闊約2.85米，間隔方正實用，大廳設有落地玻璃趟門外接35方呎露台，不但採光度充足而且有助通風。廚房除配備一系列知名品牌電器外，亦設有曲尺型工作檯及廚櫃，方便住戶大展廚藝。

寢區則設有三個房間及一個儲物室，當中主人房空間寬敞且外接工作平台，主人房與睡房同向，同享開揚沙田及城門河美景；而睡房2則可享部分馬場景致。浴室設有浴缸，可享私人休閒空間外，更設有智能鏡，可提供多項功能，包括瀏覽天氣、新聞、交通情況，查看日程提醒甚至屋苑通告。

星凱·堤岸示範單位｜第548D室交樓標準三房

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「星凱．堤岸」由4幢住宅大廈組成，提供1,335個住宅單位，實用面積由228至2,001方呎不等。

即睇火炭新盤星凱．堤岸最新資訊 (House730)

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