星凱．堤岸餘貨分階段加價2% 擬增「租轉買」優惠｜火炭新盤

中洲置業集團旗下沙田火炭新盤「星凱．堤岸」今日(15日)宣布，項目將分階段上調單位定價，率先將約5伙一房加價約2%，隨後將逐步為兩房及三房加價，集團營銷策劃總監楊聰永指，現時樓市健康發展，維持加價2%屬溫和合理加幅。

中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍表示，項目將於48小時內修改價單，有意「租轉買」的意向買家若購入「星凱．堤岸」單位可享折扣優惠。

全盤累沽326伙

楊聰永補充，項目基座商場「星岸」樓面面積約10萬方呎，目前約六成樓面已租出，有超市及零售商戶有意進駐，商場呎租約40至70元，每月租金收入約200萬元。項目今年至今暫售出326伙，佔全盤94%單位。