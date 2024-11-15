星凱．堤岸餘貨分階段加價2% 擬增「租轉買」優惠｜火炭新盤

中洲置業集團旗下沙田火炭新盤「星凱．堤岸」今日(15日)宣布，項目將分階段上調單位定價，率先將約5伙一房加價約2%，隨後將逐步為兩房及三房加價，集團營銷策劃總監楊聰永指，現時樓市健康發展，維持加價2%屬溫和合理加幅。
中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍表示，項目將於48小時內修改價單，有意「租轉買」的意向買家若購入「星凱．堤岸」單位可享折扣優惠。
全盤累沽326伙
楊聰永補充，項目基座商場「星岸」樓面面積約10萬方呎，目前約六成樓面已租出，有超市及零售商戶有意進駐，商場呎租約40至70元，每月租金收入約200萬元。項目今年至今暫售出326伙，佔全盤94%單位。
中原地產「星凱．堤岸」專門店今日開幕，中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，項目由入伙至今，已錄超過400宗租賃成交，近半年錄約130宗，實用呎租約40至70元水平；屋苑上月錄約4宗租賃成交，平均實用呎租近50元水平，較去年同期錄約43元升約16%。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月至今暫錄近500宗一手成交，料全月可錄約1,500宗交投，二手方面承接上月旺勢，加上租金持續高企，「供平過租」情況已經出現，進一步刺激買家入市意欲，現時整體交投氣氛將會明顯回升，近一個月中原城市指數CCL三升一跌，料正進入觸底反彈期，樓價有望於第四季止跌回升3%至5%。