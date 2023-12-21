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地產
2023-12-21 17:55:59

星凱．堤岸9月重推累沽49伙 逾半為專才買家 周末起開放複式戶預約參觀(有片)｜一手新盤

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星凱．堤岸9月重推累沽49伙 逾半為專才買家 周末起開放複式戶預約參觀｜一手新盤

「星凱．堤岸」兩個「星．連天」單位將於本周末起開放予有興趣的買家預約參觀；圖左為楊聰永，右為符錫龍。(陳奕釗攝)

鐵路沿線新盤備受追捧，毗鄰港鐵火炭站、由中洲置業發展的現樓新盤「星凱．堤岸」自9月重推以來沽出49伙，套現逾5.7億元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，當中有34伙成交價超過1,000萬元，買家中約一半為內地專才；而全盤開售迄今累售921伙，合共套現逾95億元。

楊聰永今日(21)特別介紹項目內置樓梯的頂層單位，名為「星．連天」，全盤僅設9伙，供應珍貴。當中位於249B室，實用面積約1,505方呎，內置樓梯連約1,134方呎天台，已於今年2月以4,816萬元沽出，呎價達32,000元，刷新項目新高‧

發展商今日向傳媒開放兩個「星．連天」單位，中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍指，開放單位分別為第55051AB兩個頂層複式單位，當中A室更為全盤面積最大的單位，實用面積約2,001方呎。兩個複式單位均位處項目頂層連天台設計，居高臨下盡享開揚沙田及城門河美景。此外，兩單位均為四房三套另附連儲物室及工作間附連洗手間，切合大家庭住戶的需要。兩個頂層複式單位將於本周末起，開放予有興趣的買家預約參觀。

早前售出19個住客停車位 套現4932

政府日前公布「新資本投資者入境計劃」安排，容許在香港投資3,000萬元或以上的合資格投資者，可透過相關計劃申請來港。楊聰永指，雖然涉及的投資資產不包括住宅物業，但認為在協調效應下，若帶動資金下來會有住屋及車位的需求，而車位則屬非住宅項目，就是其中一個受惠的情況。他透露，「星凱．堤岸」早前售出19個住客停車位，成交價介乎248萬至290萬元，套現約4,932萬元。展望樓價走勢，他預期明年會平穩發展，難見「一個很大升幅或跌幅嘅波動」，估計第一季「先守住」，第二季中期起開始向好。

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星凱．堤岸9月重推累沽49伙 逾半為專才買家 周末起開放複式戶預約參觀｜一手新盤 星凱．堤岸9月重推累沽49伙 逾半為專才買家 周末起開放複式戶預約參觀｜一手新盤
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