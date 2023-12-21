星凱．堤岸9月重推累沽49伙 逾半為專才買家 周末起開放複式戶預約參觀(有片)｜一手新盤

「星凱．堤岸」兩個「星．連天」單位將於本周末起開放予有興趣的買家預約參觀；圖左為楊聰永，右為符錫龍。(陳奕釗攝)

鐵路沿線新盤備受追捧，毗鄰港鐵火炭站、由中洲置業發展的現樓新盤「星凱．堤岸」自9月重推以來沽出49伙，套現逾5.7億元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，當中有34伙成交價超過1,000萬元，買家中約一半為內地專才；而全盤開售迄今累售921伙，合共套現逾95億元。

楊聰永今日(21日)特別介紹項目內置樓梯的頂層單位，名為「星．連天」，全盤僅設9伙，供應珍貴。當中位於2座49樓B室，實用面積約1,505方呎，內置樓梯連約1,134方呎天台，已於今年2月以4,816萬元沽出，呎價達32,000元，刷新項目新高‧