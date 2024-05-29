星星地產年內吸金衝破5億 雨後削收租優惠周六生效｜元朗新盤

發展商特意推出「雨後粉絲」現金回贈優惠，只要指定親屬曾經購買「雨後」，再購入多一間，即可以獲現金回贈。

樓市全面撤辣後繼續激活置業需求，星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」與大角咀工廈項目「雲之端」今年沽出合共89個單位，套現逾5億元；其中「雨後」昨日(28日)晚上更新價單與銷售安排，續推「4分鐘行到朗屏站」限時折扣，連同「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠，買家可享20.5%折扣優惠。值得留意，為投資者專設的收租優惠則由1%減少至0.5%，於本周六(6月1日)起生效。

該盤本周六開售56伙，昨日加推第8號價單，涉及2伙連天台特色戶，其中26樓H室，兩房連書房間隔，實用面積806方呎，連72方呎平台及776方呎天台，定價約1,733.7萬元，呎價21,511元，扣除20.5%折扣後，折實售價約1,378.4萬元，折實呎價約17,101元。另一伙為26樓D室，三房套間隔，實用面積909方呎，連109方呎平台及803方呎天台，單位原先以招標形式發售，現改以價單形式推售，定價約2,078.5萬元，呎價22,866元；折實售價約1,652.4萬元，折實呎價約18,178元。