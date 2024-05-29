星星地產年內吸金衝破5億 雨後削收租優惠周六生效｜元朗新盤

樓市全面撤辣後繼續激活置業需求，星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」與大角咀工廈項目「雲之端」今年沽出合共89個單位，套現逾5億元；其中「雨後」昨日(28日)晚上更新價單與銷售安排，續推「4分鐘行到朗屏站」限時折扣，連同「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠，買家可享20.5%折扣優惠。值得留意，為投資者專設的收租優惠則由1%減少至0.5%，於本周六(6月1日)起生效。
該盤本周六開售56伙，昨日加推第8號價單，涉及2伙連天台特色戶，其中26樓H室，兩房連書房間隔，實用面積806方呎，連72方呎平台及776方呎天台，定價約1,733.7萬元，呎價21,511元，扣除20.5%折扣後，折實售價約1,378.4萬元，折實呎價約17,101元。另一伙為26樓D室，三房套間隔，實用面積909方呎，連109方呎平台及803方呎天台，單位原先以招標形式發售，現改以價單形式推售，定價約2,078.5萬元，呎價22,866元；折實售價約1,652.4萬元，折實呎價約18,178元。
星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，「雨後」項目用料上乘，兼且毗鄰港鐵朗屏站，繼續受區內首置客與換樓客追捧，更有不少業主反映希望再購入多一間與家人同住，故項目現特意推出「雨後粉絲」現金回贈優惠，只要指定親屬曾經購買「雨後」，再購入多一間，即可以獲現金回贈。
星星地產銷售及市場推廣高級經理劉穎欣表示，「雨後」收租優惠下月由1%調低至0.5%，相信仍然無阻投資者入市意欲，隨樓價下調趨勢見底，近月租金回報升幅顯著，相信有關回報率會吸引更多長線投資者入市。
⇊雨後21樓S室現樓示範單位⇊
雲之端兩間地廠203萬成交
此外，集團旗下「雲之端」工廈項目本周獲大手買家購入兩間地廠，總建築面積187方呎，成交價203萬元，呎價約10,855元。集團指，兩間地廠僅放售一星期即獲承接，顯示市場全面回暖，投資者積極物色優質單位入市，相信「雲之端」最後6伙單位快將售罄。