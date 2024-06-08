星星地產放售觀塘電訊一代廣場中層全層商舖 意向價1.158億｜工商舖市況

九龍東商貿核心區發展迅速，觀塘區作為其中的重點地段，政府著力重建發展觀塘市中心，並研究加入住宅元素、增加樓面放寬高限等，為區內發展前景注入新動力，加上多個政府部門亦積極遷入東九龍區，帶動區內消費人流，投資潛力亦大為看好。近期觀塘區商廈業主先後調整叫價，帶動市場錄得多宗買賣成交，因而吸引不少投資者注目。星星地產趁勢將其持有的觀塘電訊一代廣場(TG Place)中層全層放售，意向價約1.158億元，並委託中原(工商舖)工商部獨家代理，負責該物業的出售事宜。
中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，是次獨家代理放售的樓層位於11樓全層，全層面積約13,162方呎，意向呎價約8,800元，涉資約1.158億元。該全層樓面由7個單位組成，現已全層打通交吉，屬商舖用途，為該樓層提供更大的發展空間，適合陳列、餐飲、教育、零售、傳銷及教會等行業。
電訊一代廣場位於觀塘成業街10號，地理位置優越，毗鄰凱匯、創紀之城商場及東廣場等核心住宅及購物中心，且步行3分鐘可達觀塘站，交通十分便利。該廈樓高31層，地下至1樓為商舖用途，2至8樓為停車場，10至19樓為商舖，20至35樓則為寫字樓用途。
近期錄得多宗成交 中層戶820萬沽
劉重興指，電訊一代廣場近期屢獲買家追捧，先後錄得多宗成交，包括中層D02室，面積約936方呎，以約820萬元易手，呎價約8,766元；而低層三相連單位，涉及總面積約10,635方呎，以約1.06億元易手，呎價約1萬元；而目前觀塘區大手成交亦不容忽視，其中浸會醫院購入觀塘偉業街105號活化工廈作辦公室及後勤總部，作價約1.37億元，呎價約6,595元；伯恩光學控股也先後購入觀塘巧明街16至118號的萬年工業大廈兩單位，作價約4,449萬元，呎價約5,561元，料回報約4厘，去年新世界發展(017)以約17億元沽出觀塘工廈活化的KOHO商廈全幢，顯示觀塘區商業物業的投資潛力相當可觀。
劉重興稱，現時觀塘區內有至少14個發展項目，包括伯恩光學控股旗下發展中的開源道75至77號及巧明街119至121號，將興建一幢39層商業大廈；及星星地產旗下的偉業街107至109號興建中的一幢27層商業大廈。他認為，是次放售的電訊一代廣場位處觀塘重點發展區，附近工商廈林立，形成協同效應，區內商業氛圍濃厚及臨近觀塘海濱花園等配套設施，而放售的11樓全層無論是作為商舖或寫字樓，皆具極高的發展潛力，升值及投資價值相應更高。