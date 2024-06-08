星星地產放售觀塘電訊一代廣場中層全層商舖 意向價1.158億｜工商舖市況

九龍東商貿核心區發展迅速，觀塘區作為其中的重點地段，政府著力重建發展觀塘市中心，並研究加入住宅元素、增加樓面放寬高限等，為區內發展前景注入新動力，加上多個政府部門亦積極遷入東九龍區，帶動區內消費人流，投資潛力亦大為看好。近期觀塘區商廈業主先後調整叫價，帶動市場錄得多宗買賣成交，因而吸引不少投資者注目。星星地產趁勢將其持有的觀塘電訊一代廣場(TG Place)中層全層放售，意向價約1.158億元，並委託中原(工商舖)工商部獨家代理，負責該物業的出售事宜。

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，是次獨家代理放售的樓層位於11樓全層，全層面積約13,162方呎，意向呎價約8,800元，涉資約1.158億元。該全層樓面由7個單位組成，現已全層打通交吉，屬商舖用途，為該樓層提供更大的發展空間，適合陳列、餐飲、教育、零售、傳銷及教會等行業。

電訊一代廣場位於觀塘成業街10號，地理位置優越，毗鄰凱匯、創紀之城商場及東廣場等核心住宅及購物中心，且步行3分鐘可達觀塘站，交通十分便利。該廈樓高31層，地下至1樓為商舖用途，2至8樓為停車場，10至19樓為商舖，20至35樓則為寫字樓用途。