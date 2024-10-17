星港投資移民大比併！新加坡最貴12億 有一大因素令香港完勝？

去年港府重啟海外人士「新資本投資者入境計劃」，新一份《施政報告》進一步優化計劃，新增投資住宅物業類別，變相總投資額或高達7,000萬元，媲美過去已落閘的英國黃金簽證的200萬英鎊至1,000萬英鎊(約2,017萬至1億港元)，以及澳洲188C簽證不少於500萬的澳元(約2,599萬港元)的資產要求。至於貴絕全球的投資移民則為新加坡投資家族理財辦公室移民，金額規模達2億坡元(約11.8億港元)。有業內人士指，如以申請獲批的機率而言，香港的審查比新加坡更為寬鬆，投資移民香港更易獲得簽證。 港府今年3月重啟投資移民計劃至今不到8個月，即推出優化措施。《施政報告》宣布即時放寬投資移民計劃的投資選項新增住宅類別，惟單一住宅物業成交價須為5,000萬元或以上，並為申請者個人名下的物業，投資於房地產(包括住宅及非住宅)的金額獲計算入投資總額則設有1,000萬元上限。目前整個「新資本投資者入境計劃」投資額度為3,000萬元，如選擇投資住宅，意味在5,000萬上再額外投資2,000萬元，總計則要投資7,000萬元。

消息：本港 490 宗申請已過資產審查 消息人士透露，截至9月底，已接獲約600宗申請，並批出逾490宗申請的淨資產審查。入境處則已就371宗申請作出「原則上批准」，當中約60宗申請已落實投資3,000萬元，獲「正式批准」簽證。 新加坡 GIP 入場投資額近 6 千萬元 香港的競爭對手新加坡去年推出GIP投資移民計劃，入場版投資金額更比香港高之餘，申請條件亦更為苛刻。GIP的入場版申請人必須投資至少1,000萬坡元(約5,917萬港元)成立新的商業實體營運，或投資在已營運中的業務，即是投資者需要實際經營一盤生意。申請者可獲得首5年的永久居留期，5年後續簽更新條件是公司須僱用至少10名員工，其中至少一半必須是新加坡公民。 至於另一方案則是直接須在GIP精選的基金投資2,500萬坡元(約1.47億港元)。 星洲家辦移民最低要求 2 億坡元 第三方案則是設立家族理財辦公室資產管理規模至少2億坡元的單一家辦，其中至少5,000萬坡元(約2.95億港元)必須投資在新加坡金融管理局許可的交易所上市的公司、符合資格的債務證券、在新加坡註冊的經理人所發行的基金及非上市公司的私募股權基金。至於入籍方案是年滿21歲的新加坡永久居民須住滿至少兩年。不過要留意，新加坡年滿18歲男性須服兵役。

港資金來源及背景審查較寬鬆 有經營香港及新加坡投資移民的業內人士表示，相比新加坡，香港的投資移民對於申請者的資金來源及背景審查較為寬鬆，目前公司已有約10宗申請獲批，他指香港是不少內地富豪投資移民的選擇，除了配偶和18歲以下未成年子女可一併申請，並可在香港接受優質教育，享有香港醫療及教育福利，連續居住7年後可成為香港永久居民。 他又指，內地富豪移民香港好處多，除了可將內地的資金合法地投資香港，未來亦可以利用香港作為跳板投資其他國家。至於新加坡方面，基於反洗黑錢的前提下，對於審批家族辦公室牌照的資金來源十分嚴謹，申請者需要清楚解釋來源，而且投資移民亦要對新加坡作出貢獻，所以獲發簽證、續簽及取得永居的路徑更是困難重重。 撰文： Wendy 全球樓行