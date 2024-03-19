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地產
2024-03-19 18:13:30

映岸最快下周開價 現樓一房即睇(多圖)｜長沙灣新盤

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映岸最快下周開價 現樓一房即睇(多圖)｜長沙灣新盤

林達民表示，項目將於3月底至4月展開銷售進程，最快下周開價。(鍾式明攝)

由香港小輪(050)與市區重建局合作發展、恒基地產(012)負責銷售的深水埗「映岸」已屆現樓，今日(19)公布項目最新部署，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，項目將於3月底至4月展開銷售進程，最快下周開價。

林達民指，「映岸」主打一房及兩房，佔全部單位85%以上，設部分頂層特色戶，料以招標推售。項目今日開放1伙現樓一房示範單位予傳媒參觀，單位為第126B室，實用面積335方呎，屬一房連儲物間間隔。單位開則方正，層與層之間高度達約3.15米，客飯廳以長方型設計，設天花收納及鞋櫃，露台及工作平台合二為一，面積約38方呎。

「映岸」位於深水埗通州街280號，由2座26層高的住宅大樓組成，提供262伙，提供14種戶型選擇，間隔涵蓋開放式至兩房。

映岸第126B室一房即睇

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同區曉柏峰錄雙破頂成交

林達民稱，恒地旗下其他項目銷情理想，同區「曉柏峰」錄得1宗雙破頂成交，單位為第B25B2室，實用面積616方呎，連544方呎天台及326方呎平台，1,552.32萬元招標售出，呎價約25,200元。項目至今累沽121伙，套現逾6.9億元，平均成交售價573萬元，平均成交呎價約1.78元。

另外，長沙灣「Belgravia Place」開售至今累售393伙，佔項目逾五成單位，套現約21億元，平均成交售價535萬元，平均成交呎價約1.67萬元。至於與市區重建局合作發展長沙灣「映築」累售257伙，套現約19.3億元，平均成交售價約750萬元，平均成交呎價近2.3萬元。

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