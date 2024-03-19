映岸最快下周開價 現樓一房即睇(多圖)｜長沙灣新盤

由香港小輪(050)與市區重建局合作發展、恒基地產(012)負責銷售的深水埗「映岸」已屆現樓，今日(19日)公布項目最新部署，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目將於3月底至4月展開銷售進程，最快下周開價。

林達民指，「映岸」主打一房及兩房，佔全部單位85%以上，設部分頂層特色戶，料以招標推售。項目今日開放1伙現樓一房示範單位予傳媒參觀，單位為第1座26樓B室，實用面積335方呎，屬一房連儲物間間隔。單位開則方正，層與層之間高度達約3.15米，客飯廳以長方型設計，設天花收納及鞋櫃，露台及工作平台合二為一，面積約38方呎。