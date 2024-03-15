映岸現樓出擊 部署下周開價 最快月內推售｜長沙灣新盤

林達民指，「映岸」位於深水埗通州街280號，由2座26層高的住宅大樓組成，提供262伙，提供14種戶型選擇，間隔涵蓋開放式至兩房，另設少量特色單位。其中一房及兩房單位佔全盤超過85％，7樓或以上樓層的實用面積由約261至573方呎，各標準層單位的層與層之間高度達約3.15米，空間感十足。

一手市場再有全新盤加入搶客戰，由香港小輪(050)與市區重建局合作發展、恒基地產(012)負責銷售的深水埗「映岸」已屆現樓，周五(15日)公布最新銷售計劃。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，下周公布首張價單及開放示範單位，最快月內進行首輪銷售。

定價參考同系「映築」

他稱，「映岸」已獲批滿意紙，買家可即買即住，單位定價會參考區內同系「映築」，目前該盤由集團持有單位已售出257伙，平均成交呎價約2.3萬元水平。

林達民補充，項目坐落於通州街最前方，部分單位更可享維多利亞港開揚景觀；而距離港鐵南昌站和深水埗站分別約7分鐘步程。另外，項目會所「Club Symphonie」貫徹音樂為設計靈感，四周設置各式各樣以樂譜作設計靈感的裝飾，令整體設計更一致，如當中的「童樂天地」設有BAND房及提供多款樂器給小朋友組團練曲；「優然雅座」設有頂置式音響系FOCUS SPEAKER的獨立座位。