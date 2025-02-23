時光倒樓價！屯門單幢樓兩房「2球有找」 創10年新低(有圖)｜二手樓成交

發展商低價賣樓銷情報捷，但二手則陷於捱打局面，屯門單幢樓更出現「時光倒流價」，一個兩房單位跌穿「2字頭」成交，造價創該廈最少10年新低。
利嘉閣地產屯門-珀御分行高級經理陳志偉稱，多寶大廈高層C室，實用面積約252方呎，兩房間隔。原叫價210萬元，議價後以196萬元售出，累減14萬元或約6.7%，呎價約7,778元，屬市場價成交。
據了解，是次單位造價創該廈最少10年新低。陳志偉透露，新買家為區內上車客，熟悉周邊環境，經利嘉閣真盤源平台物色上址放盤，並聯絡代理安排睇樓。客人鍾情單位內櫳企理，樓層及坐向理想，加上價錢吸引，遂計劃購入自住。
據悉，原業主於2012年以約125萬元買入單位，持貨約13年，現轉售帳面獲利約71萬元，單位期內升值約56.8%。
⇊直擊屯門多寶大廈高層C室⇊
同類單位造價相隔近2年挫25%
資料顯示，多寶大廈位於屯門新墟青翠徑9號，1980年入伙，提供128個單位。參考低層C室，實用面積同約252方呎，於2023年5月以260萬元成交，呎價約10,317元，可見相隔近2年，同類單位造價大幅回落24.6%。
至於該廈對上一宗成交為高層F室，實用面積約258方呎，原則一房，於去年8月以250萬元售出，呎價約9,690元。