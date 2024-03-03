晉環兩日連沽4伙 天際複式屋9580萬標售破頂｜新盤成交

樓市全面撤辣後，新盤市場氣氛熱烈。由路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」兩日內連沽4伙，套現逾1.3億元。當中包括上周五(3月1日)以招標形式售出第1A座41樓及42樓F室四房雙套複式大宅連天台單位，實用面積1,867方呎，連437方呎天台，以9,580萬元連車位成交，呎價約51,312元，再創整個項目成交價新高。

「晉環」整個項目僅設4伙天際複式屋，彌足珍貴。第1A座41及42樓F室天際複式屋的巨型客飯廳兩面均設有全落地玻璃趟摺門相連山海景平台，引景入室，加上特高樓層高度設計，空間感十足；單位將動靜生活區分開，內置樓梯直達上層寢區，設有四房雙套，獨享私人天台，飽覽南朗山峰景觀及深水灣海景，傲視港島南區。