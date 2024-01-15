晉環單日錄6買家「跳船」 共遭殺訂923萬 18伙價格最多下調16%｜黃竹坑新盤

新盤撻訂潮持續，發展商積極減價吸客。由路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」上周五（12日）連錄6宗撻大訂個案，總成交金額達9,232萬元，眾買家料遭發展商殺訂約923.2萬元。同日，發展商將18伙售價下調，減幅約2.8%至16%。

有單位最多變相減 28%

另外，該批減價單位位於第1A座17樓D室，12樓G室及5樓H室，第2A座18樓和23樓F室，以及第2B座6、9、27至38樓B室，實用面積由383方呎至728方呎，涵蓋一房及三房間隔。減價後，單位定價由1,280.7萬至2,639.4萬元，呎價由32,477元至37,372元。

減幅最大單位為1A座5樓H室，亦為此次撻訂重售單位，屬一房間隔，實用面積392方呎，原定價1,677.3萬元，扣除當時18%最大折扣，售價約1,375.4萬元；現減價約16%至1,409萬元，扣除28%最大折扣，另若於簽署臨時合約的日期後120日付清樓價，享2.5%現金回贈，折實售價約989.1萬元，變相減價386.3萬元或28%。

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