晉環更新價單 有單位變相減價近三成 推開放式及一房單位家具套餐｜黃竹坑新盤

路勁地產牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」自撤辣以來銷情不俗，累售85伙，套現逾12億元，備受市場及買家追捧。發展商最新修訂部分價單，調整定價及增加折扣額，涉及21伙，部分單位變相大減價28%；另為指定的開放式及一房單位，提供合共4款不同室內設計風格的家具套餐，家具會在買家收樓前預先送到單位。計及所有折扣優惠後，一房單位折實售價由850萬元起，呎價由22,978元起。 是次調整涉及的21伙，有18伙為一房單位，其餘為開放式及三房單位，大部分減價約16%及增加10%折扣，另享2.5%提前成交回贈。以2A座5樓G室為例，實用面積370方呎，一房間隔，價單定價由1,446.6萬元，最新調整為1,211.1萬元，減幅達235.5萬元或16.3%。扣除最高28%折扣，折實售價872萬元，再計及簽署臨時合約的日期後120日內提前成交可享2.5%現金回贈，實際樓價約850.2萬元，相比3年前價單原先折實售價1,186.2萬元，變相大減價336萬元或約28.3%。

新推現樓連家具示範單位 路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，「晉環」為港島南區豪宅地段，撤辣後，銷情持續熾熱，不少買家心儀項目擁現樓及黃竹坑港鐵站上蓋優勢，並毗鄰新加坡國際學校、香港加拿大國際學校等，坐擁優質教育資源，因而入手購入以出自住或出租，特具升值潛力。有見及此，特意新推出4個不同風格的現樓連家具示範單位，並推出開放式及一房家具套餐，方便買家拎包入住或投資客出租。 其中一個示範單位設於第1B座37樓B室，實用面積290方呎，開放式間隔，布置以型格黑白灰為基調，擺放5尺雙人床後仍可三邊落床，雙人高身吧枱特意選用幼細的黑鐵材質，令家具線條顯得更加輕巧，配合白色的雲石枱面，在簡約線條上增添高雅，並可作為用餐區域或休閒工作區域，確保空間的實用性和舒適性。 ⇊直擊晉環 1B 座 37 樓 B 室 實用面積 290 方呎⇊