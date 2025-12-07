晉環沽複式特色戶 連車位逾5400萬標售｜黃竹坑新盤

由路勁地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第1期現樓新盤「晉環」,最新錄得1宗大額成交，售出的T1A座41及42樓B室為四房一套複式連天台特色大宅，實用面積1,284方呎，連367方呎私人天台，並連車位以招標形式成交，成交價5,406.3萬元，呎價42,105元。買家為自住用途，認為區內同類天台複式大宅供應稀少，加上單位設計具藝術氣息，因此決定入市。

該複式大宅以柔和自然棕色調及精緻家俬打造出如藝術長廊般的空間氛圍，高樓底與通透明亮的格局令室內倍感開揚。客廳可直接俯瞰深灣遊艇會海景，遼闊海天一線景致令居住氛圍更顯愜意，並連367方呎私人天台花園，綠意與雅緻戶外家具交織，既可作家人靜心放鬆的空中花園，亦可用作好友聚會的戶外空間，將南區的自然與豪宅生活質感完美融合。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，港島南區一向屬豪宅聚焦地段，而黃竹坑站上蓋的現樓供應極為珍罕，特別是具備天台的複式特色大宅在區內更屬鳳毛麟角。晉環緊鄰壽臣山傳統豪宅圈，加上南區優越山海景觀，一直深受高端用家追捧。是次天台複式大宅以高價成交，反映買家對南區豪宅市場前景的信心，同時肯定了項目的設計規劃及長線價值。

「晉環」位於香葉道11號，提供800伙，單位實用面積介乎289至2,084方呎，戶型涵蓋開放式至四房，另設特色單位。