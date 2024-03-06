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地產
2024-03-06 15:03:16

晉環獲中原推置業優惠 買家首年定息3厘｜新盤優惠

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晉環獲中原推置業優惠 買家首年定息3厘｜新盤優惠

中原特意向「晉環」買家呈獻全新置業優惠，減輕買家利息負擔以助輕鬆入市。

樓市全面撤辣後，一手成交量彈升。由路勁地產牽頭發展、已屆現樓的黃竹坑站港島南岸「晉環」過去周末連沽8伙，備受買家追捧。為配合項目銷售，中原地產特推出全新置業優惠——財「原」廣「晉」定息計劃，由即日起至本月31日期間，經該行購入「晉環」一手住宅單位的買家，即可獲首年定息3厘優惠，價值最高達20萬元。優惠先到先得，送完即止。

三房單位可獲最多20萬元

12個月低息按揭補貼優惠」買家可獲12個月以3厘的年利率償還低息按揭貸款優惠，超出3厘的利息將由12個月低息按揭保障優惠補償，開放式單位可獲最多6.5萬元，一房單位最多可享9萬元，兩房單位最多可獲13萬元，而三房單位則可獲最多20萬元，補貼按各戶型120天成交折實的平均價格及最高按揭成數計算，僅供參考。

減輕買家利息負擔

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，隨著區內大型商場落成，工廈活化轉型為甲級商廈、酒店，港島南已一躍成為新興商貿區，其鐵路優勢，更備受中環及金鐘等商業區上班的專業人士青睞。《財政預算案》宣布全面撤辣及暫停壓測，降低了市民置業門檻及減低投資者入市成本，因此，息口高企成準買家唯一卻步因素，有見及此，中原特意向「晉環」買家呈獻全新置業優惠，減輕買家利息負擔以助輕鬆入市。

 

即睇黃竹坑站晉環最新資訊 (House730)

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