晉環示範單位｜兩款風格連家具一房戶有得睇 浴室採雙門設計｜多圖有片

路勁地產牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」已屆現樓，撤辣後銷情持續熾熱，發展商最新特意推出4個不同風格的現樓連家具示範單位，並推出開放式及一房家具套餐，方便買家拎包入住或投資客出租。
2A座29樓G室
2A座29樓G室，一房開放式廚房間隔，實用面積368方呎，包含一個22方呎的露台。樓層與樓層之間的高度為3.15米，空間感十足。單位布置以實木原素貫穿全屋，以灰白色作為基調注入有機的大自然氣息，打造出專屬的城市綠洲。
客廳擺放一張二人矮背的淺灰色布藝沙發，設計精緻時尚。用實木皮飾面貼於黑鐵材質的年輪形茶几。電視櫃及吧枱採用以實木製作的款式，深啡色煙熏橡木給人感覺低調含蓄，同時亦突出生活品味，配搭金色的五金作為點綴更顯高貴。吧椅同樣採用啡色的人造皮革，除了與吧枱相映，皮革材質更為空間增添一份現代奢華感。
主人睡房採用偌大玻璃窗設計，迎納自然光線，住戶更可欣賞港島開揚景致，盡享寫意生活空間。同時，設計貫通整個單位以實木家具作為重點，衣櫃及床頭櫃均以煙熏橡木材質製作，搭配金色的五金設計，風格統一。雙人睡床則以布藝及人造皮革雙物料，配襯深淺灰色床頭板設計，簡約卻不失韻味。床頭的紙藝掛畫與客廳呼應外，房內特意選用金色為主體，配襯么家具五金，貫徹空間色調。
⇊直擊晉環示範單位｜2A座29樓G室⇊
2B座33樓B室
2B座33樓B室同屬一房開放式廚房間隔，實用面積370方呎，包含一個22方呎的露台。樓層與樓層之間的高度同為3.15米，單位以北歐灰綠色系傢俱佈置，突顯年輕時尚氣息。
客飯廳家具則以深淺不一的淺灰綠色作主題，並配襯金色吊燈及鏡面裝飾，延伸整個空間感。設計師更以吧枱作為餐桌椅的選擇，讓買家能如置身於酒吧一樣放鬆心情外，更增加家具間的高度差，好讓整體家具不用聚焦於相同的高度，大大提升空間的視覺層次。
另外，主人房延續客廳的綠灰色設計，配以襯以深啡色毛毯，更顯溫馨。此外，睡房內有玻璃大窗，引景入室，買家可隨時享受港島翠綠山景。另外，設置高身大衣櫃配金黃色裝飾，增添時尚奢華感覺。
兩個一房單位的廚房呈L形設計，工作檯面以淺色雲石紋理鋪砌，配上用料優質的灰色亮飾面廚櫃，互相映襯之餘，更提供充足的收納空間打造井然有序的生活。廚房配備選用德國品牌Miele品牌廚電組合，包括雪櫃、電磁爐、蒸焗爐、抽油煙機，及配以法國品牌Vinvautz私人酒櫃，並採用隱藏式設計，裝嵌於貯物櫃當中，美觀雅緻。
一房單位的浴室以雙門設計，可隨意切換為客廁或套廁，貫徹全屋色調，牆身及地板以色調高雅的雲石紋瓷磚鋪砌而成，配以淺色調的雲石紋理洗手盆檯面及大鏡櫃，配備淋浴間、洗手盆及坐廁。
⇊直擊晉環示範單位｜2B座33樓B室⇊
「晉環」由2座住宅大廈組成，提供800伙，實用面積由289至2,084方呎，以兩房及三房為主。