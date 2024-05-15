晉環示範單位｜兩款風格連家具一房戶有得睇 浴室採雙門設計｜多圖有片

路勁地產牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」已屆現樓，撤辣後銷情持續熾熱，發展商最新特意推出4個不同風格的現樓連家具示範單位，並推出開放式及一房家具套餐，方便買家拎包入住或投資客出租。

2A 座 29 樓 G 室

2A座29樓G室，一房開放式廚房間隔，實用面積368方呎，包含一個22方呎的露台。樓層與樓層之間的高度為3.15米，空間感十足。單位布置以實木原素貫穿全屋，以灰白色作為基調注入有機的大自然氣息，打造出專屬的城市綠洲。

客廳擺放一張二人矮背的淺灰色布藝沙發，設計精緻時尚。用實木皮飾面貼於黑鐵材質的年輪形茶几。電視櫃及吧枱採用以實木製作的款式，深啡色煙熏橡木給人感覺低調含蓄，同時亦突出生活品味，配搭金色的五金作為點綴更顯高貴。吧椅同樣採用啡色的人造皮革，除了與吧枱相映，皮革材質更為空間增添一份現代奢華感。

主人睡房採用偌大玻璃窗設計，迎納自然光線，住戶更可欣賞港島開揚景致，盡享寫意生活空間。同時，設計貫通整個單位以實木家具作為重點，衣櫃及床頭櫃均以煙熏橡木材質製作，搭配金色的五金設計，風格統一。雙人睡床則以布藝及人造皮革雙物料，配襯深淺灰色床頭板設計，簡約卻不失韻味。床頭的紙藝掛畫與客廳呼應外，房內特意選用金色為主體，配襯么家具五金，貫徹空間色調。