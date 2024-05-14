晉環示範單位｜兩款290呎連家具開放式戶 一招令住戶靈活調配生活空間｜多圖有片

路勁地產牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」已屆現樓，撤辣後銷情持續熾熱，發展商最新特意推出4個不同風格的現樓連家具示範單位，並推出開放式及一房家具套餐，方便買家拎包入住或投資客出租。
1B座17樓B室
其中1B座17樓B室，開放式間隔，實用面積290方呎，包含一個22方呎露台。樓層與樓層之間的高度同為3.15米，單位布置以金色和自然的色調襯托出室內設計，並選用能量色打造現代外觀。設計師特意放置簡約的象牙灰雙人梳化床取代傳統雙人床設計，令買家享有多元化生活選擇，靈活調配其生活空間，襯以橙金色抱枕，地板鋪上大地色地毯，深淺色澤互相映襯。胡桃木飾面的茶几以及電視櫃，貫徹全屋主題，牆身掛上現代能量色掛畫點綴整個空間。
⇊直擊晉環示範單位｜1B座17樓B室⇊
1B座37樓B室
至於另一個開放式間隔單位，為1B座37樓B室，實用面積同為290方呎，包含一個22方呎露台，樓層與樓層之間的高度為3.15米，空間感十足。單位布置以型格黑白灰為基調，擺放5尺雙人床後仍可三邊落床，雙人高身吧枱特意選用幼細的黑鐵材質，令家具線條顯得更加輕巧；配上白色的雲石枱面，在簡約線條上增添高雅感覺，並可作為用餐區域或休閒工作區域，確保空間的實用性和舒適性。配合一系列深淺不一的黑灰色調及菱形家品點綴各空間，更加插部分金色擺設，突顯充滿品味格調的時尚生活。
⇊直擊晉環示範單位｜1B座37樓B室⇊
「晉環」由2座住宅大廈組成，提供800伙，實用面積由289至2,084方呎，以兩房及三房為主。