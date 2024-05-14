晉環示範單位｜兩款290呎連家具開放式戶 一招令住戶靈活調配生活空間｜多圖有片

路勁地產牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第1期「晉環」已屆現樓，撤辣後銷情持續熾熱，發展商最新特意推出4個不同風格的現樓連家具示範單位，並推出開放式及一房家具套餐，方便買家拎包入住或投資客出租。

1B 座 17 樓 B 室

其中1B座17樓B室，開放式間隔，實用面積290方呎，包含一個22方呎露台。樓層與樓層之間的高度同為3.15米，單位布置以金色和自然的色調襯托出室內設計，並選用能量色打造現代外觀。設計師特意放置簡約的象牙灰雙人梳化床取代傳統雙人床設計，令買家享有多元化生活選擇，靈活調配其生活空間，襯以橙金色抱枕，地板鋪上大地色地毯，深淺色澤互相映襯。胡桃木飾面的茶几以及電視櫃，貫徹全屋主題，牆身掛上現代能量色掛畫點綴整個空間。