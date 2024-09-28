普縉集團：中小型住宅市場轉賣為租 豪宅求過於供 續跑贏大市

本地華資測量師行普縉集團發表《2024年第三季香港地產市場分析》報告，指自港府「撤辣」帶來短暫樓市「小陽春」後，整體樓價處於跌勢，其中7月份樓價已跌至2015年首季水平。該行預期，儘管本地銀行跟隨美國聯儲局減息並下調最優惠利率，發展商仍會待明年實際按揭利率走勢再作銷售部署，並於短期內傾向將項目轉賣為租，而在求過於供的情況下，豪宅市場表現仍可望向好。

根據土地註冊署數據，今年6月至8月份每月住宅平均成交宗數錄約3,744宗，較4月份錄約8,551宗、創近12年新高後大幅回落。整體樓價處於跌勢，其中7月份的樓價已較4月份高位下跌約4.1%，並跌至2015年首季水平。近期市場購買力明顯減弱，加上受到觀望情緒及「高才通」計劃來港人士的住屋需求影響下，住宅租金逆市上揚，而有部分發展商亦改變策略，將手上的項目轉賣為租，市場反應不俗。該行預計，未來將有更多發展商考慮把項目放租，並有待明年實際按揭利率走勢再作部署。