普縉：首十個月整體樓價升1.8% 料未來豪宅樓價及租金有望跑贏大市｜樓市數據

本地華資測量師行普縉集團發表《香港樓市回顧：坐2025‧望2026》報告，指出在全球政經局勢持續不明朗下，2025年香港住宅物業市場受惠於政策調整、低息環境及內地買家持續入市，成交量明顯上升，樓價及租金亦錄得升幅，市場表現穩健。相對而言，非住宅物業板塊則繼續面對調整壓力，復甦步伐較為緩慢。普縉預期，2026年住宅市場將維持平穩，部分板塊或有輕微升幅，而非住宅物業則仍需時間消化供應，靜待需求回升。

政策利好釋放購買力 住宅成交價量齊升

受惠於印花稅門檻提高至400萬元、低息環境及多項吸引人才政策，2025年本港住宅物業市場氣氛顯著回暖，全年成交量錄得近57,000宗，按年增長約7.3%。其中，一手及二手住宅分別成交18,800宗及38,100宗，反映市場購買力逐步釋放。400萬元以下住宅物業成交顯著增加，內地買家佔整體住宅成交超過兩成，部分新盤更高達三成。

根據差餉物業估價署數據，2025年首十個月整體及中小型住宅物業樓價分別上升約1.8%及1.9%，住宅租金則錄得約4%的升幅。隨著一手單位貨尾量降至兩萬伙以下，待批預售樓花單位亦減至約7,000伙，市場供應壓力逐步紓緩。豪宅市場方面，「新資本投資者入境計劃」有效吸引高淨值人士，豪宅物業成交量接近五成，分層單位供應偏低，預料未來豪宅樓價及租金有望跑贏大市。

展望2026年，普縉預期本地住宅樓價將維持平穩，部分熱門地區或錄得輕微升幅。隨著非本地學生及專才持續增加，住宅租賃市場料保持暢旺，租金有望貼近歷史高位。