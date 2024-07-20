普通話拼音業主次季賣樓創3年新高 三成蝕沽 陳永傑：撤辣加快內地客換樓｜二手市況

樓市全面撤辣後，新盤及二手市場交投全面轉旺，部分內地客趁機沽貨套現。據中原地產最新數據顯示，撤辣後「普通話拼音」業主賣樓個案急升八成，涉908宗，創近3年新高。過去一直是內地客眼中的「明星地區」的大角嘴奧運站，最多「普通話拼音」業主沽貨。

撤辣有多少內地客賣樓套現，可從賣方姓名推斷。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年第二季錄得9,943宗二手私人住宅買賣登記，當中已知姓名、原業主姓名為普通話拼音(其英文姓名全寫為普通話拼音)的成交佔908宗，較首季504宗增加八成，為2021年第三季錄1,003宗後的近3年新高。而普通話拼音業主沽貨比率亦升至9.1%，創4個季度新高。

成交金額方面，第二季普通話拼音業主沽貨總值87.9億元，較首季42.億元增加一倍，同創2021年第三季後新高。按地區分析，大角嘴奧運站成今年次季最多「普通話拼音」業主賣樓地區，錄32宗，按季升1.6倍，涉及樓價5.16億元，包括一號銀海及帝峰‧皇殿佔13宗最多；康城排第二，有29宗，涉及樓價2.62億元；北角以23宗排第三，涉及樓價1.73億元。