普通話拼音業主次季賣樓創3年新高 三成蝕沽 陳永傑：撤辣加快內地客換樓｜二手市況

樓市全面撤辣後，新盤及二手市場交投全面轉旺，部分內地客趁機沽貨套現。據中原地產最新數據顯示，撤辣後「普通話拼音」業主賣樓個案急升八成，涉908宗，創近3年新高。過去一直是內地客眼中的「明星地區」的大角嘴奧運站，最多「普通話拼音」業主沽貨。
撤辣有多少內地客賣樓套現，可從賣方姓名推斷。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年第二季錄得9,943宗二手私人住宅買賣登記，當中已知姓名、原業主姓名為普通話拼音(其英文姓名全寫為普通話拼音)的成交佔908宗，較首季504宗增加八成，為2021年第三季錄1,003宗後的近3年新高。而普通話拼音業主沽貨比率亦升至9.1%，創4個季度新高。
成交金額方面，第二季普通話拼音業主沽貨總值87.9億元，較首季42.億元增加一倍，同創2021年第三季後新高。按地區分析，大角嘴奧運站成今年次季最多「普通話拼音」業主賣樓地區，錄32宗，按季升1.6倍，涉及樓價5.16億元，包括一號銀海及帝峰‧皇殿佔13宗最多；康城排第二，有29宗，涉及樓價2.62億元；北角以23宗排第三，涉及樓價1.73億元。
業主獲利一倍以上佔163宗
以單一屋苑計，今年第二季最多「普通話拼音」業主沽貨的屋苑為大圍名城及鰂魚涌太古城，各12宗；其次是天水圍嘉湖山莊、沙田第一城及將軍澳天晉，均為10宗。另外，受樓價下跌影響，二手樓蝕讓情況持續，於今年第二季沽貨的「普通話拼音」業主，有32%屬帳面蝕讓離場，而平手或帳面獲利少於10%，則佔近8%；其中名城3期盛世3座低層SB室，面積786方呎，屬套3房間隔，撤辣後5月以1,038萬元售出，呎價13,257元。原業主姓名為普通話拼音，去年1月以1,050萬元入市，持貨1年多蝕12萬元離場。不過，該批普通話拼音業主賣樓仍以獲利為主，佔約55%，獲利1倍或以上佔163宗。
另外，受惠全面撤辣及政府人才，內地客積極來港買樓。今年上半年錄得6,117宗普通話拼音買家買賣登記，較去年同期3,667宗急升近七成，涉及總金額705.4億元，按年升42%，無論成交量及金額均創1995年有紀錄以來新高。
陳永傑表示，普通話拼音買家及業主，於撤辣後買賣個案同創新高，反映撤辣措施奏效，成功啟動物業市場的流轉。內地買家在香港物業市場的參予比重越見加大，撤辣後，他們的入市及換樓成本大大降低，相信不少普通話拼音業主，趁撤辣加快換樓決定，令今年第二季普通話拼音業主沽貨個案創三年的季度新高。