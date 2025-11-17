普通話拼音買家入市突破1.1萬宗 金額逼近1100億 九龍區最受追捧｜樓市數據

整體樓市氣氛持續回暖，吸引大批內地買家積極入市。中原地產數據顯示，以普通話拼音登記的買家，已連續八個月錄得逾千宗。10月份錄得1,369宗成交(一、二手私人住宅)，按月升7.3%；總入市金額達155.7億元，比9月份增加17%，創去年11月後、約11個月新高。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息效應逐步顯現，加上「供平過租」的情況，不少「專才」加快入市，部分更由租轉買，推動樓市升溫。另一方面，北水持續流入香港，不僅支撐股市，同樣對樓市形成支持作用，帶動內地客購買力回升，上月普通話拼音買家平均斥資1,137萬元，連升四個月，較6月份低位870萬元反彈三成。

10月份全港402個屋苑均錄得普通話拼音買家入市，其中將軍澳日出康城以71宗居首；九龍城新盤「瑧博」錄59宗，西半山新盤「The MVP」有55宗。近日新盤焦點啟德「天璽．天」亦吸引普通話拼音買家，17宗成交中佔7宗。

佔啟德區一半成交 分區方面，九龍區最受普通話拼音買家青睞，錄得595宗；港島區347宗；新界東、西分別為232宗及195宗。若以全港173個樓市片區劃分，十大最受歡迎地區包括啟德新區、日出康城、西半山、九龍城、深水埗、北角、紅磡、何文田、大埔墟及黃竹坑，合共錄得559宗成交，佔整體四成。其中啟德新區最受追捧，普通話拼音買家佔124宗，佔區內成交240宗的一半，即平均每兩名買家，就有一名為普通話拼音買家。

若以首20個最多普通話拼音買家的地區比例計算，南昌站最高，28宗成交中有20宗來自普通話拼音買家，佔比達七成，主要集中於匯璽及維港滙兩大新晉豪宅，各錄10宗。黃竹坑比例亦達57%。 豪宅市場同樣獲內地資金追捧，上月一、二手市場共錄71宗逾5,000萬元的大額成交，較9月的53宗增加逾三成。其中普通話拼音買家佔24宗，比例高達44%，並創11個月新高。最大宗成交為西半山新盤「The MVP」兩伙頂層特色戶(29樓A室及30樓A室)，合共實用面積5,951方呎，以2.66億元成交，呎價逾4.4萬元。買家由兩人聯名購入，其中一人英文名字為普通話拼音。