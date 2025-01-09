普通話拼音買家撐港樓 去年錄逾1萬宗成交、涉1300億齊創新高 最受歡迎係邊區？｜樓市數據

本港樓市撤辣迄今近一年，目前有多少內地資金流入本港，官方尚未有這方面統計。中原地產最新數據顯示，2024年全港共錄得逾1.1萬宗「普通話拼音買家」入市個案，涉及成交金額逾1,300億元，兩項數字均破盡紀錄；而「普通話拼音買家」一手金額佔比達四成。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然人民幣貶值，內地客來港置業成本有所上升，但由於港府去年2月底宣布全面撤辣，加上本港樓價自高位回落逾兩成，以及政府推出一系「搶人才」及優化移民政策，進一步提升內地客來港置業意欲。去年就有大批內地客前來香港睇樓買樓，當中包括經各項人才計劃來港的專才或新移民，個別更大手掃貨，對本港樓市起推動作用，樓價亦於去年底止跌回穩。
內地客平均每人逾1100萬入市
受惠撤辣、減息及施政報告推出惠及樓市政策，去年樓市交投暢旺，全年錄得逾4.75萬宗一、二手私人住宅買賣登記，按年升逾兩成；當中買家姓名為「普通話拼音」人士佔多達11,638宗，涉及成交金額高達1,304.9億元，較2023年6,095宗及778億元分別急增90%及67%，兩項數字均創下歷史新高。至於每名普通話拼音買家平均斥資1,122萬元入市，按年跌12%，創八年新低，相信與樓價下跌有關。
翻查資料，香港對上一次內地客來港買樓高峯期已經是2010年，當年錄得10,079宗普通話拼音買家入市，但只佔整體成交約9%，去年則升至24%，屬新紀錄。
一手金額佔比四成
去年多個新盤熱銷，內地客絕對是功不可沒。陳永傑表示，去年全年一手市場錄得逾1.6萬宗登記，按年升近六成；當中「普通話拼音買家」佔5,547宗或35%，按年升1.5倍；涉及金額達800.5億元，佔整體一手金額達四成，佔比連續兩年創新高。
另外，去年一手市場「普通話拼音買家」以購買1,000萬元以下細價樓為主，佔整體58%，高於2023年的53%；而5,000萬元一手大額成交，去年該類買家就佔約4%。
新地4新盤上榜
選取去年首15個最多普通話拼音買家新盤，新鴻基地產(016)有4個新盤上榜，包括啟德「天璽．天」、元朗「The YOHO Hub」、屯門「NOVO LAND」，以及天水圍「YOHO WEST」，合共錄得774宗該類客入市，佔售出單位2,928伙的26%。其中「天璽．天」售出884伙，近一半買家、即414宗屬該類客，是去年最多「國語客」追捧新盤。其次是黃竹坑站上蓋港島南岸「BLUE COAST」，錄得343宗；之後是何文田「朗賢峯」及啟德「柏蔚森」，分別有286及215宗。
長沙灣「維港滙」則是去年「普通話拼音買家」比例最高新盤，售出274伙，該類買家佔195宗，佔比71%；而啟德「澐璟」則緊隨第二，佔60%。
啟德最受內地客追捧
啟德新區一帶新晉豪宅近年吸引大量內地客進駐，去年內地買家數量更相信創下歷史新高。2024年啟德共錄得2,957宗一、二手私樓買賣，而「普通話拼音買家」同樣是全港之冠，有1,482宗，比第二位的何文田的530宗超出近兩倍。目前整個啟德，普通話拼音買家比例增至近三成，比昔日傳統內地客聚居地的九龍站約15%更高，可見內地人對新晉豪宅區情有獨鍾。
陳永傑相信，美國持續減息，加上「新香港人」置業需求強勁，今年樓市將回穩向好，內地客續成為推動樓市主要動力，而內地客市場未來必然屬業界必爭之地。事實上，近日有發展商直言，因應本港樓市內地客比例上升，未來將聚焦於內地市場推廣，包括透過小紅書等內地社交平台推廣新盤。