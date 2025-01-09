普通話拼音買家撐港樓 去年錄逾1萬宗成交、涉1300億齊創新高 最受歡迎係邊區？｜樓市數據

本港樓市撤辣迄今近一年，目前有多少內地資金流入本港，官方尚未有這方面統計。中原地產最新數據顯示，2024年全港共錄得逾1.1萬宗「普通話拼音買家」入市個案，涉及成交金額逾1,300億元，兩項數字均破盡紀錄；而「普通話拼音買家」一手金額佔比達四成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然人民幣貶值，內地客來港置業成本有所上升，但由於港府去年2月底宣布全面撤辣，加上本港樓價自高位回落逾兩成，以及政府推出一系「搶人才」及優化移民政策，進一步提升內地客來港置業意欲。去年就有大批內地客前來香港睇樓買樓，當中包括經各項人才計劃來港的專才或新移民，個別更大手掃貨，對本港樓市起推動作用，樓價亦於去年底止跌回穩。

內地客平均每人逾 1100 萬入市

受惠撤辣、減息及施政報告推出惠及樓市政策，去年樓市交投暢旺，全年錄得逾4.75萬宗一、二手私人住宅買賣登記，按年升逾兩成；當中買家姓名為「普通話拼音」人士佔多達11,638宗，涉及成交金額高達1,304.9億元，較2023年6,095宗及778億元分別急增90%及67%，兩項數字均創下歷史新高。至於每名普通話拼音買家平均斥資1,122萬元入市，按年跌12%，創八年新低，相信與樓價下跌有關。

翻查資料，香港對上一次內地客來港買樓高峯期已經是2010年，當年錄得10,079宗普通話拼音買家入市，但只佔整體成交約9%，去年則升至24%，屬新紀錄。