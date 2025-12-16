普通話拼音買家首11個月成交破1.25萬宗 啟德成置業「主場」｜樓市數據

香港樓市再現「北水」熱潮。根據中原地產的最新數據，11月以普通話拼音登記的買家單月總成交金額高達159.8億元，按月再升近3%，連升3個月，創下一年來新高。2025年首11個月，該類買家總成交量已增至12,550宗，超越去年全年11,631宗，再創1995年有紀錄以來新高。

平均成交樓價按月增逾一成 連升五個月 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，儘管上月普通話拼音買家的成交宗數回落至1,263宗，屬兩個月低位，但已連續9個月保持在千宗以上，證明內地買家持續流入。更重要的是，普通話拼音買家平均每宗成交樓價高見1,266萬元，較10月1,137萬元增逾一成，連升五個月，創下18個月新高，相比今年2月850萬元低位狂飆近50%，反映購買力正在升級。 數據分析顯示，內地客對具備樓齡優勢的一手新盤情有獨鍾。11月，一手市場普通話拼音買家錄得576宗成交，佔整體1,745宗一手成交的33%，吸資高達93.4億元。二手市場則錄得687宗普通話拼音買家成交，佔整體3,367宗二手成交的20.4%，涉及金額為66.5億元。

上月 5000 萬以上成交增 3 成 內地資金流入直接點燃了豪宅市場。上月全港共錄得91宗樓價超過5,000萬元的大額成交，按月急增三成，達到去年11月以來的最高水平。在這批豪宅交易中，普通話拼音買家一舉囊括43宗，接近一半份額，當中35宗鎖定一手新盤，其餘8宗為二手物業。