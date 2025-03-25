普通話買家首兩月錄逾1300宗 按年升45% 邊區最受歡迎？(附十大置業熱點)｜樓市數據

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年2月樓市全面撤辣迄今，普通話拼音買家入市總數增至逾1.2萬宗，較撤辣前倍增，為本港帶來高達1,331億元物業交易總額。由於他們來港買樓毋須再支付任何「辣稅」，預算案亦放寬400萬元以下單位的印花稅，加上本港樓價已連跌3年，跌幅超過25%，相信會吸引更多不同類型的非本地客趁低吸納。

樓市全面撤辣，加上政府引入專才政策帶動，今年內地客入市個案續增。中原地產數據顯示，2025年首兩個月，本港一、二手市場錄得逾1,300宗姓名為普通話拼音的買家入市個案，按年升近五成。

啟德區平均每 10 個買家有 5 個是內地客

今年1月及2月份，本港一、二手私樓共錄得5,994宗買賣登記，當中1,364宗的登記買家姓名屬普通話拼音，屬連續12個月維持超過兩成比例，涉及金額124億元，與去年同期935宗及101億元比較，上升45%及22%。

隨着啟德體育園落成，屬一手供應重鎮的啟德新區，近年已成為內地客買樓首選之一。今年以來，啟德再多96宗普通話拼音買家入市，撤辣後迄今計更累積1,545宗，成全港之冠，同時大幅拋離第二位黃竹坑557宗的1.8倍。值得留意的是，撤辣後啟德共錄得3,071宗一、二手買賣，可見「普通話拼音客」於區內樓市佔比甚高，平均每10個買家之中，就有5個是內地客。

至於掃管笏及黃竹坑，今年首兩月暫錄得89及77宗普通話拼音買家入市，是啟德以外，今年首季暫時最受內地客追捧的地區。

今年首兩個月最多普通話拼音客的樓盤，第一位是港島南岸(包括晉環、海盈山、揚海及BLUE COAST)錄77宗，佔區內成交近六成。其次是屯門「黃金海灣」及日出康城1至12期，分別51及32宗。