智能座廁選購攻略｜拆解網購誤區　精明選購三大貼士｜好裝修

智能座廁愈來愈普及，有不少追求品味生活的家庭都會考慮選用，畢竟外型時尚，功能亦相當便利。不過，市面上知名品牌的智能座廁動輒二萬元起跳，貴的更可高達四、五萬元，價格的確令人卻步。近年不少消費者為了節省開支，轉向淘寶搜購價格相宜的智能座廁。然而，不少人往往因為過於貪平或缺乏相關知識，最終反而弄巧成拙，花了更多冤枉錢。今次裝修佬就為大家拆解選購智能座廁的常見誤區，教你如何精明消費，避免因小失大！

貪平變貴貨！兩大網購智能座廁誤區要注意 誤區一：平就啱買？啱唔啱用先？ 相信不少人都被淘寶平價智能座廁的極低價格所吸引。然而，近年頻頻有報導指出，消費者於外地網購平台購入大小家電，使用後發現效用不似預期，不幸中伏。當中有個案甚至購入不合規格的電器，更自行安裝，不單存在重大安全隱患，更可能觸犯法例。

網上新聞圖片

智能座廁作為涉及水電安裝的設備，如選購來歷不明的品牌，質素難以保證。單憑網上圖片和文字介紹就貿然下單，萬一收貨時發現貨不對辦，或出現零件損壞，後果將會非常棘手。 智能座廁屬於長期使用的耐用品，切忌因小失大，一定要選購有信譽保證的品牌。

誤區二：以為「買完就無手尾跟」？ 相信不少人都有類似經驗：淘寶的家電初期運作正常，但沒多久就開始出現問題。智能座廁同樣如此，即使安裝和初期使用順利，一旦出現故障，維修便成為一大難題。並非所有維修師傅都具備相關專業知識，難道要為此重新購置一個新的座廁？ 表面節省的成本，其實可能變成更大的開支。想想看，一旦家中座廁發生故障，可是沒有替代品，必定嚴重影響日常生活。因此，選購智能座廁時，必須將安裝和售後服務納入考慮範圍。

精明選購智能座廁三大貼士

精明選購智能座廁三大貼士

1. 品牌信譽 說到智能座廁，日本品牌絕對是市場領導者。一般日本品牌智能座廁售價由二萬至四萬不等，價錢確實不菲。當中，INAX作為擁有百年歷史的日本品牌，更是首個於日本本土生產智能座廁的廠商，累積超過50年生產經驗。品牌進軍香港市場逾20年，其產品更廣泛應用於香港國際機場、港鐵站及各大商場等公共設施。

2. 衛生功能 挑選智能座廁，衛生功能絕對係重點考慮因素！因為每天使用頻率高，而且跟身體最私密的部位有近距離接觸，所以一定要格外注重衛生設計。一個優質的智能座廁，除了基本的沖洗功能之外，仲要有防菌和清潔功能，讓大家可以安心使用。

3. 售後服務 選購智能座廁，售後服務的重要性往往被忽視。智能座廁不僅是一個重要的家居設備，更涉及水電安裝，一旦發生故障，不僅會帶來諸多不便，維修費用也可能不菲。因此，選購時必須考慮品牌是否有完善的售後支援，包括維修保養、零件供應等配套服務。