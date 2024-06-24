暑假租務旺季提早來臨 邊區租盤最搶手？西營盤開放式爆升6000元

本港積極「搶人才」，政府最新評估會有70萬人來港，加上每年來港讀大學的內地生不斷增加，令本港租務需求大增，各區一盤難求。暑假租務旺季已提早來臨，本港邊區租盤最受歡迎、呎租最貴呢？

多項「搶人才」計劃之中，當中「高才通計劃」一直大受歡迎。由2022年底至今年5月底各項人才計劃申請數目已突破30萬宗，批出近19萬宗，已有超過12萬人抵港，遠超原定每年吸納至少35,000名人才的目標，令本港租務需求大增。

近年，本港樓市出現了一種不尋常的現象，就是樓價跌，租金卻連月向上，反映部分市民入市意欲低迷，大多採取觀望態度，部分人寧可轉買為租，令樓價受壓。租務市場同時在人才及內地學生來港「搶租盤」帶動下，支持本港的住宅租賃市場的需求，租金升勢銳不可擋。5月中原城市租金指數CRI報117.73，創2020年1月以來逾4年新高，按月升0.55%，連升3個月共1.58%。相反，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL最新報144.52點，創近7年半新低。

6 月份租賃成交增四成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，港府過去一年多收到30萬份各項人才入境申請，據政府最新評估會有70萬人口來港，將進一步帶動本港住屋需求，租金走勢將持續跑贏樓價，而隨着「樓價跌、租金升」，令租金回報率回升，勢可吸引投資者買樓收租，對樓市有支持。