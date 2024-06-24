暑假租務旺季提早來臨 邊區租盤最搶手？西營盤開放式爆升6000元

本港積極「搶人才」，政府最新評估會有70萬人來港，加上每年來港讀大學的內地生不斷增加，令本港租務需求大增，各區一盤難求。暑假租務旺季已提早來臨，本港邊區租盤最受歡迎、呎租最貴呢？
多項「搶人才」計劃之中，當中「高才通計劃」一直大受歡迎。由2022年底至今年5月底各項人才計劃申請數目已突破30萬宗，批出近19萬宗，已有超過12萬人抵港，遠超原定每年吸納至少35,000名人才的目標，令本港租務需求大增。
近年，本港樓市出現了一種不尋常的現象，就是樓價跌，租金卻連月向上，反映部分市民入市意欲低迷，大多採取觀望態度，部分人寧可轉買為租，令樓價受壓。租務市場同時在人才及內地學生來港「搶租盤」帶動下，支持本港的住宅租賃市場的需求，租金升勢銳不可擋。5月中原城市租金指數CRI報117.73，創2020年1月以來逾4年新高，按月升0.55%，連升3個月共1.58%。相反，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL最新報144.52點，創近7年半新低。
6月份租賃成交增四成
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，港府過去一年多收到30萬份各項人才入境申請，據政府最新評估會有70萬人口來港，將進一步帶動本港住屋需求，租金走勢將持續跑贏樓價，而隨着「樓價跌、租金升」，令租金回報率回升，勢可吸引投資者買樓收租，對樓市有支持。
陳永傑續稱，租務市場旺季已提早5月來臨，中原地產住宅部5月份促成的租賃成交，按月升逾一成，創7個新高；而6月份迄今，亦已錄得逾1,300宗成交個案，較上月同期升近四成，以平均每日消化近70個租盤計，估計全月可達逾2,000宗。
港島中西區呎租成全港最高
全港呎租以港島中西區最高，呎租動輒80至90元，甚至過百元，但仍有價有市。鄰近大學的租盤向來深受內地學生歡迎，其中鄰近香港大學的西營盤翰林峰，6月份租務活躍，其中1座中層E室，實用面積約215方呎，開放式間隔，以1.9萬元租出，呎租約88元，是本月全港暫時呎價最貴租盤。據悉，業主為投資者，於2017年以638.5萬元購入單位，單位對上2021年租約、月租僅1.3萬元，最新租金較3年前舊租貴了6,000元或46%，租金回報率由2.4厘升至3.5厘。
其次是同樣位於中西區的堅尼地城KENNEDY 38，本月錄得一宗呎租達83元的租務成交，單位為高層J室，實用面積約288方呎，一房間隔，月租2.4萬元，亦較單位去年原本租金2.3萬元貴4%。
部署買樓收租考慮邊區？
將軍澳日出康城、港島黃竹坑站、啟德、屯門、沙田及紅磡等地區，由於近年有多個新盤落成，租盤選擇多，且有私人住客會所，近期成為內地學生或專才的租樓首選。如果想部署買樓收租，不妨考慮這些地區。
就以中原地產在6月份簽成的住宅租務成交作分析，佔超過三成屬樓齡10年或以下的半新樓，包括最新入伙的屯門NOVO LAND、大埔白石角SILICON HILL、鰂魚涌THE HOLBORN、火炭星凱．堤岸，以及紅磡必嘉坊系列等，月租最平約9,000元起。
「高才通」帶旺月租5萬元以上租務
政府推出「高才通」計劃，豪宅租務續旺。自5月份租務旺季以來，中原已促成逾百宗、月租5萬元以上的住宅租務成交。其中半山波老道21 BORRETT ROAD近日錄得一宗租務成交，單位實用面積2,096方呎，四房間隔，月租15.8萬元，呎租約75元。