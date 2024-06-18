暑期租賃旺季來臨！港島大屋苑兩日錄4宗成交 用家3.13萬即睇即租三房｜多圖

暑期向來是租賃市場的旺季，世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島於過去的周六及周日，短短兩日連環錄得4宗租賃成交，當中包括3宗兩房及1宗三房。

招潔冰指，最新租出的三房單位為7座中層B室，實用面積約811方呎，三房套連工人套房，眺望全海景，月租31,300元，呎租約38.6元。據悉，租客為外區客，全屋均享澳南全海景，廳大房大，可放置各式大型傢俬，深受租客喜愛，另全屋裝潢簡約清新，廚房電器齊備，客人一見傾心。按業主於2004年買入價520萬元計算，現享租金回報率達7.2厘。