暑期租賃旺季來臨！港島大屋苑兩日錄4宗成交 用家3.13萬即睇即租三房｜多圖

暑期向來是租賃市場的旺季，世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島於過去的周六及周日，短短兩日連環錄得4宗租賃成交，當中包括3宗兩房及1宗三房。
招潔冰指，最新租出的三房單位為7座中層B室，實用面積約811方呎，三房套連工人套房，眺望全海景，月租31,300元，呎租約38.6元。據悉，租客為外區客，全屋均享澳南全海景，廳大房大，可放置各式大型傢俬，深受租客喜愛，另全屋裝潢簡約清新，廚房電器齊備，客人一見傾心。按業主於2004年買入價520萬元計算，現享租金回報率達7.2厘。
⇊藍灣半島7座中層B室⇊
3伙兩房同以1.85萬租出
招潔冰指，藍灣半島3座高層G室及5座高層F室，實用面積同約455方呎，兩房設計，兩單位租金同以18,500元租出，呎租約40.7元。據了解，前者租客為外區客，心儀單位室內間隔實用寬敞，易於放置各式傢俬，外望翠綠山景及遠少海景故租客一睇即合。
另一個兩房租賃成交為7座低層F室，實用面積約457方呎，月租同為18,500元，呎租約40.5元。據悉，租客為區內客，看中單位為西南兩房則王，羅馬泳池及翠綠山景，附雅致裝潢，間隔實用故立即決定租入。業主於2020年以約780萬元購入單位，現享租金回報約2.8厘。