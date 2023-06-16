暫停加息｜市區新盤搶購買力 HENLEY PARK蓄勢待發

資料顯示，HENLEY PARK設6座住宅大樓，當中包括2座高座住宅大廈「GRAND HENLEY」，涉660伙；以及4幢低座住宅大樓「EDEN」，涉80伙。單位間隔涵蓋開放式至三房連套房，另設特色單位。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，HENLEY PARK已取得滿意紙，即屬現樓，買家可即買即住或即收租，相信具吸引力。項目短期內開放示範單位及公布首張價單，首批傾向先推出低座單位，提供一房及三房一套連衣帽間及工作間戶型，定價參考同區新盤造價。

6月一手市場先掀起細價樓熱潮，多個市區單幢新盤應市。隨著美國最新暫停加息，發展商全速推盤搶吸市場購買力。屬今年供應重地之一的啟德區有全新盤登場，恒基地產(012)位於沐泰街8號的「HENLEY PARK」，提供740伙，最快日內上載售樓說明書，部署月內以現樓形式推售。

瑜一．天海周六賣66伙 「8球」有找入場

另一市區焦點新盤、華懋集團與港鐵(066)合作的何文田瑜一第IA期「瑜一．天海」明日以價單形式推售66伙；另推出24伙於下周一起招標，至今年9月18日止。華懋集團銷售總監封海倫指，該66伙包括10伙一房、33伙兩房、23伙三房，實用面積364至960方呎，以最高15%折扣計，折實價798.91萬至2,989.19萬元，折實呎價21,948至31,137元。

至於24伙招標單位中，其中5伙為全新特色單位，包括第1A座1樓D室連平台戶，實用面積953方呎，平台面積519方呎；以及首度推出4伙向南維港雙座頂層及天際四房雙套連儲物室特色單位，會參考近期九龍區豪宅特色單位成交價。是次招標單位買家將可獲車位認購權1個；而4伙向南維港頂層及天際四房雙套大宅更可獲車位認購權2個。

NOVO LAND次輪截收5199票 超額逾22倍

另外，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期明日次輪開售223伙，昨截收5,199票，超額22.3倍。代理總經理陳漢麟稱，有信心次輪發售單位可如首輪銷售般即日沽清。

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