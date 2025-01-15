暫超額認購10倍 黃金海灣．珀岸 周六首賣281伙

新盤市場在2025年開局後持續熱鬧。旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段新盤「黃金海灣」第2期「珀岸」昨指反應熱烈，趁勢加推第3張價單涉65伙，將於本周六首輪盡推首3張價單共281伙，折實價242.2萬元起，折實呎價7,941元起，折實均呎10,064元。 旭日國際地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波稱，「黃金海灣．珀岸」第3號價單提供65伙，包括39伙一房，19伙兩房及7伙三房，實用面積由312至655方呎，折實價283.8萬至733.6萬元，折實呎價9,096元至12,073元，折實平均呎價10,538元。

昨原價加推第3張價單 辜錦波指，是次屬原價加推，個別單位價格考慮樓層、景觀及位置不同而有所調整。項目截至目前暫收逾3,200票，以首三張價單共281伙計，超額認購約10倍，首輪截止收票時間為本周四(16日)晚上8時。 集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，首輪銷售將於周六以價單形式推售281伙，包括72伙開放式，113伙一房，77伙兩房及19伙三房。單位折實價由242.2萬至733.6萬元，折實呎價7,941元至12,073元。他續指，是次開放式單位全數推出，當中九成折實價低於300萬元；另首輪推售單位約四成折實價低於300萬元。