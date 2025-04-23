暫錄超購65倍 周四截票 SIERRA SEA首輪入場費299萬

市場矚目大型新盤、新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」落實周六首輪發售329伙，成為關稅戰後首個開賣全新項目。當中318伙以價單推售，折實售價299.88萬元起，折實平均呎價約10,877元；另招標出售11伙特色單位。該盤市場反應熾熱，累收逾2.1萬票，超額認購逾65倍，將於周四晚上8時截票。

新地代理執行董事陳漢麟透露，項目暫有約40%票源為大手客。周六價單發售單位包括38伙一房、186伙兩房及94伙三房。以最高折扣15%計算，折實價299.88萬至838.27萬元，有40伙低於400萬元；折實呎價9,499至12,702元。最低售價為Aqua Avenue第5座G2樓G室一房，實用面積301方呎。他稱，項目周四截票後，周五進行抽籤，周六早上9時開售，將分為A、B兩個時段揀樓，A組為大手組別；B組買家可購1至2伙。

新地副董事總經理雷霆指，近期港元存款利息回落，加上料美國聯儲局將加大減息力度，相信不少市民傾向入市買樓投資收租，為準買家注入「強心針」，對項目銷情充滿信心。