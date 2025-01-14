暫錄超額逾11倍 黃金海灣．珀岸擬周末首輪賣樓

一手市況升溫，多個新盤正處收票階段，其中旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第2期「珀岸」自上周三起收票，迄今累收逾2,800票，按首兩張價單共216伙計算，超額認購逾11倍。有見市場反應理想，發展商已預告今日加推第3號價單，最少涉及65伙，並同步上載銷售安排，部署本周末展開首輪銷售。 集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目首兩張價單，折實平均呎價約9,915元，預料已入票人士中佔約七成為本地客。 集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波指，即將加推的3號價單包括高中低層單位，亦有戶型屬首度推出，部署本周六首輪銷售，有望盡推首3張價單單位出售，並考慮設大手客時段。

海盈山暫收1100票 港島客佔七成 由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」將於周四以價單發售65伙，迄今累收逾1,100票，超額近16倍。按地區分布，約七成入票客來自港島，以南區及中西區為主。發展商稱，項目現樓示範單位開放迄今已錄得逾5,000參觀人次。



#LYOS增複式戶優惠 長江實業集團(1113)洪水橋現樓盤「#LYOS」昨更新價單，推出「複式120」及「複式360」兩種付款辦法，只供購入複式戶買家使用，首期分別付樓價5%或10%，成交期分別為120天或360天。