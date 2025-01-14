熱門搜尋:
六合彩 2025請假攻略 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-01-14 04:30:15
日報

暫錄超額逾11倍 黃金海灣．珀岸擬周末首輪賣樓

分享：
中原地產

中原地產特意於深井設立「黃金海灣．珀岸專門店」，於昨日開幕。

adblk5

一手市況升溫，多個新盤正處收票階段，其中旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段「黃金海灣」第2期「珀岸」自上周三起收票，迄今累收逾2,800票，按首兩張價單共216伙計算，超額認購逾11倍。有見市場反應理想，發展商已預告今日加推第3號價單，最少涉及65伙，並同步上載銷售安排，部署本周末展開首輪銷售。

集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目首兩張價單，折實平均呎價約9,915元，預料已入票人士中佔約七成為本地客。

集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波指，即將加推的3號價單包括高中低層單位，亦有戶型屬首度推出，部署本周六首輪銷售，有望盡推首3張價單單位出售，並考慮設大手客時段。

adblk6

海盈山暫收1100票 港島客佔七成

由嘉里建設(683)、信和置業(083)、太古地產(1972)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第4A期「海盈山」將於周四以價單發售65伙，迄今累收逾1,100票，超額近16倍。按地區分布，約七成入票客來自港島，以南區及中西區為主。發展商稱，項目現樓示範單位開放迄今已錄得逾5,000參觀人次。
 

洪水橋#LYOS

洪水橋現樓盤「#LYOS」增複式戶優惠

#LYOS增複式戶優惠

長江實業集團(1113)洪水橋現樓盤「#LYOS」昨更新價單，推出「複式120」及「複式360」兩種付款辦法，只供購入複式戶買家使用，首期分別付樓價5%或10%，成交期分別為120天或360天。

長實地產高級營業經理梁焯鏗說，該盤同時推出「百萬大禮買大屋」優惠，由本周五至2月12日期間購入任何「層層叠趣」花園複式戶的買家，可享100萬元的售價折扣。此外，指定花園複式戶可獲贈30萬元型格家具禮券或送贈全屋家具及可享有「提早付清餘款現金回贈」優惠。

即睇洪水橋#LYOS樓盤資訊(House730)

am730「ESG綠色發展及碳中和大獎2024」現正接受報名 立即了解更多

am730「ESG綠色發展及碳中和大獎2024」現正接受報名 立即了解更多