暫錄超額逾20倍 柏瓏III下周二首賣138伙 466萬入場

全新盤成為市場關注焦點，由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作的港鐵錦上路站「柏瓏」第2期「柏瓏III」落實下周二(21日)首輪價單發售138伙，入場價約466萬元。截至昨晚8時，項目累收逾3,000票，超額認購逾20倍，下周一(20日)中午12時截票。 「柏瓏III」首輪發售全數為標準單位，包括44伙一房及94伙兩房。扣除最高16%折扣優惠後，入場單位為第1座1樓B8室，實用面積354方呎，一房(開放式廚房)間隔，折實價466.62萬元，折實呎價13,181元。最低呎價單位為1座1樓B7室，實用面積462方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實價583.46萬元，折實呎價12,629元。

據銷售安排顯示，當日發售會劃分為A1組，A2組及B組共3個揀樓時段。最先揀樓為A1組，買家須購3至8個指明單位；其次為A2組，買家須購2至4伙，或任何1伙實用面積500方呎以上單位；而B組買家須購1至4伙。



瑜一．天海下周一起招標發售22伙 華懋集團與港鐵(066)合作的何文田站「瑜一」第IA期「瑜一．天海」現樓銷情熾熱，昨上載全新銷售安排，將於下周一(20日)起招標發售22伙，當中12伙屬首度以現樓形式推出，包括西九龍方向2B座A室，實用面積957方呎，屬三房一套連儲物室間隔。該盤昨售出1A座23樓C室，兩房連儲物室間隔，實用面積591方呎，以2,001.75萬元成交，呎價33,871元。市場消息指，買家為內地人。

華懋集團銷售總監封海倫指，「瑜一」系列迄今累沽650伙，總銷售金額逾106億元。當中2B座D室三房大宅，不足一個月售出7伙，平均每伙售價逾2,500萬元，呎價高達2.97萬元。另外，項目首度開放2B座西九龍方向三房現樓示範單位，實用面積957方呎，即日起接受公眾預約參觀。 128 WATERLOO相連戶短期開放參觀 萊蒙國際(3688)與俊和合作何文田「128 WATERLOO」更新樓書，萊蒙國際副總經理陳偉峰稱，推出全新19樓G及H室現樓雙連戶，經重新規劃後間隔為四房三套連儲物房，總面積1,792方呎，客飯廳面積560方呎，料短期內開放參觀。